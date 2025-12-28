Bouře Johannes si ve Švédsku vyžádala dva životy

V důsledku bouře Johannes, která sužuje Švédsko, Norsko a Finsko, zahynuli dva lidé. Desetitisíce domácností zůstaly bez dodávek elektřiny, uvedla agentura AFP. Švédský meteorologický a hydrologický ústav vydal varování před silným větrem pro velkou část severní poloviny země.
Padesátiletý muž zemřel poté, co na něj ve švédském lyžařském středisku Kungsberget spadl strom. Zaměstnanec společnosti Hemab, která se ve Švédsku mimo jiné stará i o údržbu energetických sítí, také zemřel v důsledku pádu stromu.
Výpadek dodávek elektřiny postihl ve Finsku více než 120 tisíc domácností, zatímco ve Švédsku přes 40 tisíc domácností. S odvoláním na finskou veřejnoprávní stanici Yle a švédskou tiskovou agenturu TT to uvedla AFP.
Na letišti Kittila v severním Finsku byl zastaven provoz poté, co silný vítr odnesl dvě letadla z ranveje do sněhové závěje. Finská média to napsala s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn.