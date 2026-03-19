Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

Maďarsko a Slovensko se na summitu Evropské unie nepřipojily k ostatním zemím v podpoře půjčky devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu. Vyplývá to ze schváleného prohlášení účastníků vrcholné schůzky, v němž se lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna.
Bez souhlasu Budapešti a Bratislavy, které požadují obnovení dodávek ruské ropy přes ruské invazi se bránící Ukrajinu, však EU společnou půjčku poskytnout nemůže.
