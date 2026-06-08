Nedostatek pohonných hmot v Rusku způsobily ukrajinské útoky, přiznala Moskva

Ruské ministerstvo energetiky podle státní agentury TASS tvrdí, že problémy s nedostatkem pohonných hmot na jihu Ruska způsobily nepřátelské vzdušné útoky na energetické firmy. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil zavedení přídělového systému, před čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé fronty motoristů.
„V poslední době se podniky palivového a energetického komplexu potýkají s rostoucím počtem vzdušných útoků nepřítele, což vede k dočasným potížím s dodávkami pohonných hmot v řadě jižních regionů,“ citoval TASS z vyjádření ministerstva.
Kvůli útokům ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014. Potíže se poté rozšířily i do dalších regionů. Odběrové limity podle médií začaly zavádět dokonce některé čerpací stanice v Moskvě, Petrohradu, Moskevské, Tverské a Jaroslavské oblasti a dokonce i v Karélii u hranic s Finskem.
Situace na Krymu
Úřady pracují na tom, aby nepřipustily nedostatek paliv a potravin na Krymu „uprostřed neopodstatněného humbuku“, tvrdil dříve podle TASS mluvčí ruského vládce Dmitrij Peskov. Ministerstvo energetiky zřídilo štáb, ve kterém jsou zastoupeny všechny velké ruské společnosti a který má zajistit stabilní fungování energetického a palivového komplexu.
Krizový štáb Krasnodarského kraje na jihozápadě Ruska v pondělí informoval, že velké sítě čerpacích stanic čelí zvýšené poptávce. Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov minulý čtvrtek oznámil, že na několik příštích dnů bude na poloostrově zcela zrušen prodej benzinu za hotovost.
Už od konce května je na Krymu prodej benzinu omezen na dvacet litrů na auto, tankovat do kanystrů úřady zakázaly. Tento zákaz mezitím začaly uplatňovat i čerpací stanice na různých místech Ruska, stěžují si tamní motoristé.