USA chystají granty pro spojence hnutí MAGA v Evropě i ve světě, píše FT

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chystá sérii grantů pro organizace v Evropě i v dalších částech světa, které mají podpořit spojence hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou), uvedl list Financial Times, který píše o dramatické změně priorit americké zahraniční pomoci.
Návrh mimo jiné počítá se dvěma miliony dolarů (přes 42 milionů korun) na potírání „cenzury“, jak americké ministerstvo zahraničí v kopii zaslané zákonodárcům označuje dopady některých předpisů Evropské unie, včetně nařízení o digitálních službách (DSA) a nařízení o digitálních trzích (DMA). Návrh nezmiňuje, zda už resort vybral organizaci, která by projekt uskutečnila.
Dalších pět milionů dolarů (asi 106 milionů korun) má jít na „vybudování civilizační aliance“ v Evropě. Peníze by podle dokumentu mohly posloužit k obraně svobody projevu, politické soutěže a národní suverenity na kontinentě.
Organizace bojující za zachování „západní civilizační normy“
Mezi další navrhované projekty patří dva miliony dolarů pro skupiny ve východní Evropě a na Balkáně, které se staví proti údajným snahám narušit západní civilizační normy. Seznam rovněž zahrnuje podporu potírání toho, co Washington označuje za nepřiměřené zásahy justice a cenzuru v Brazílii, kde si trest 27 let za pokus o převrat odpykává exprezident Jair Bolsonaro, který je Trumpovým spojencem.
Dokument dále počítá s jedním milionem dolarů (přibližně 21 milionů korun) na zdokumentování porušování lidských práv páchaného na etnických menšinách v Jihoafrické republice. Výslovně se v něm nehovoří o bílých Jihoafričanech, Trumpova administrativa ale právě je opakovaně vykresluje jako oběti diskriminace a genocidy podporované vládou.
Americké ministerstvo zahraničí k navrhovaným grantům uvedlo, že „programy jsou stále v aktivním projednávání a přidělení grantu není zaručeno žádné organizaci, která nesplní všechny požadavky a standardy pro federální granty“.
Trumpova administrativa od svého nástupu zásadně přebudovala americkou zahraniční pomoc, mimo jiné rozpustila Agenturu USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) a přesměrovala značnou část prostředků. Už loni například nezisková organizace Center for Global Development odhadla, že dopady rozsáhlých škrtů povedou především v rozvojovém světě k nárůstu počtu úmrtí až o 700 tisíc ročně.
Američtí představitelé kritizují evropské předpisy pro regulaci internetu, jako je unijní DSA, o němž tvrdí, že potlačuje svobodu slova. Zastánci těchto pravidel naopak argumentují, že slouží k potírání nenávistných projevů a dezinformací.