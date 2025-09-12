Brazilský nejvyšší soud odsoudil exprezidenta Bolsonara k 27 letům vězení

Brazilský nejvyšší soud odsoudil exprezidenta Jaira Bolsonara k 27 letům a třem měsícům vězení. Uznal jej vinným z pokusu o převrat a rozvrácení demokracie po prohraných volbách v roce 2022. K rozhodnutí soud dospěl ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ). O Bolsonarově vině rozhodla většina pětičlenného panelu soudců jen několik hodin předtím.
Sedmdesátiletý exprezident je v současné době v domácím vězení. Jeho právníci už dříve uvedli, že se proti rozsudku odvolají.
Čtyři z pěti soudců hlasovali pro usvědčení bývalého prezidenta z celkem pětice trestných činů – účast v ozbrojené zločinecké organizaci, pokus o násilné zrušení demokracie, organizování převratu a poškození vládního majetku a chráněných kulturních statků. Soudce Luiz Fux hlasoval pro jeho zproštění viny.
Bolsonaro se po verdiktu stal prvním exprezidentem v brazilské historii, který byl odsouzen za útok na demokracii.
Podle agentury Reuters ovlivní rozsudek také pravicové hnutí, které exprezident vytvořil. Rozsudek neznamená, že exprezident půjde okamžitě do vězení, upozorňuje AP. Soudní senát má nyní až 60 dní na zveřejnění rozsudku – jakmile tak učiní, Bolsonarovi právníci pak mají pět dní na podání podnětů na jeho objasnění.
„Tento trestní případ je téměř setkáním mezi Brazílií a její minulostí, přítomností a budoucností,“ uvedla soudkyně Carmen Lucia před hlasováním o odsouzení Bolsonara. Dodala, že existuje dostatek důkazů o tom, že Bolsonaro jednal „s cílem narušit demokracii a instituce“.
Rozsudek nad bývalým armádním kapitánem, který podle médií nikdy neskrýval svůj obdiv k vojenské diktatuře, jež v letech 1964 až 1985 zabila stovky Brazilců, následuje po odsouzeních dalších krajně pravicových vůdců v tomto roce. Jak poznamenal Reuters, jde například o francouzskou političku Marine Le Penovou a filipínského politika Rodriga Duterteho.
Reakce spojence z Bílého domu
Reuters dále napsal, že je pravděpodobné, že verdikt „rozzuří“ Bolsonarova blízkého spojence, amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten už předtím případ označil za „hon na čarodějnice“. Proti Brazílii zvýšil cla, zavedl sankce proti předsedajícímu soudci a zrušil víza většině soudců nejvyššího soudu.
Ještě před stanovením výše rozsudku Trump prohlásil, že jej odsouzení Bolsonara „překvapilo“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek večer prohlásil, že Spojené státy "na tento hon na čarodějnice odpovídajícím způsobem odpoví".
Bolsonaro byl brazilským prezidentem v letech 2019 až 2023. Během prvního Trumpova mandátu byl blízkým spojencem šéfa Bílého domu a vysloužil si přezdívku „brazilský Trump“.