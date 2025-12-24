Zelenskyj představil novou verzi plánu na ukončení ruské války

Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Na dlouhodobém konsensu ohledně územních otázek se ovšem ukrajinští a američtí vyjednavači na víkendových jednáních dohodnout nedokázali, shrnul ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že je připraven o citlivých otázkách jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Nová verze amerického plánu podle Zelenského již nevyžaduje, aby Ukrajina formálně upustila od vstupu do Severoatlantické aliance. To je jeden z dlouhodobých a základních požadavků Moskvy. Její odpověď na aktuální podobu mírového plánu, který je předmětem intenzivních jednání už zhruba měsíc, Kyjev očekává ještě ve středu, dodal Zelenskyj.
Připravujeme podrobnosti.