Nafta od útoku na Írán zdražila o více než devět korun, benzin o více než čtyři

Nafta v Česku od konce února, kdy Izrael a USA zaútočily na Írán, zdražila v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejprodávanější benzin Natural 95 se nyní u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy v srpnu 2024, uvádí CCS.
Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Ministerstvo financí si vyžádalo od provozovatelů čerpacích stanic údaje o cenách pohonných hmot. Dodávat je mají do pondělí. Ministerstvo opatření zavedlo s cílem kontrolovat výši marží, aby zabránilo jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s růstem cen ropy po vypuknutí konfliktu.
Opoziční ODS navrhla dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by to ale znamenalo pouze výpadek příjmů státního rozpočtu a požadovaný účinek by to nepřineslo. Ministerstvo podle ní zatím další kroky kvůli zdražování pohonných hmot nechystá.
Předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že Česko by přistoupilo k dalším opatřením u cen pohonných hmot, pokud by překročily úroveň v okolních zemích. Řekl to po jednání koaliční rady. Případné snížení spotřební daně na naftu a benzin ale i on vyloučil.
Před rokem mohli motoristé natankovat benzin v průměru za 34,96 koruny za litr. Nafta byla proti němu levnější, stála průměrných 34,33 koruny na litru.