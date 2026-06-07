Albánií hýbe „revoluce plameňáků“ kvůli projektu Trumpova zetě


7. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, CBS News

Tisíce lidí v sobotu opět protestovaly v Tiraně proti plánu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera na vybudování luxusního resortu na neobydleném ostrově Sazan a na úseku pobřeží v chráněné krajinné oblasti kolem laguny Narta, kde žijí plameňáci, tuleni a hnízdí želvy. Albánská vláda udělila projektu status strategické investice.

Protesty obyvatel a neziskových organizací začaly poté, co developeři na místě plánovaného projektu vztyčili ploty s ostnatými dráty a zatarasili přístup k plážím. Stovky lidí se minulou sobotu střetly se členy soukromé ochranky a několik osob bylo zraněno.

Aktivisté hovoří o „revoluci plameňáků“ a přijali růžového plameňáka za symbol divoké zvěře, která podle nich bude zdevastována, pokud bude projekt pokračovat, uvedl server CBS News.

„Neproběhla žádná veřejná diskuse,“ řekl CBS News výkonný ředitel přední ochranářské skupiny v zemi Aleksandr Trajce. „Nikdo nebyl informován. Jednoho dne spatřily buldozery, jak kácejí stromy, ničí duny a tak dále. Takže veřejnost nic nevěděla. Vláda po nějaké době prohlásila, že zřejmě existuje stavební povolení, ale ve skutečnosti ho nikdo neviděl a ani ho nezveřejnila,“ podotkl Trajce.

Rozhořčení v posledních dnech vyvolala Trumpova dcera Ivanka, když Sazan nazvala soukromým ostrovem, který s manželem Kushnerem objevili. „Byli jsme na lodi našeho přítele a zastavili jsme, abychom si zaplavali. Tak jsme vlastně to místo objevili,“ řekla o ostrovu Sazan v podcastu Davida Senry. „Doplavali jsme na ostrov. Vyrazili jsme na výlet, šli jsme bosí až na samý vrchol a úplně nás to uchvátilo,“ prohlásila dcera amerického prezidenta.

Albánci zuří kvůli stavbě luxusního resortu Trumpových. Ostrov jsme objevili, tvrdí Ivanka
Albánské protesty proti výstavbě luxusního resortu Jareda Kushnera

Její slova řadu Albánců pobouřila. „Je to naše země. Nechci, aby byla prodána někomu jinému. Jsou to špinavé peníze. Objevili tento ostrov‘. Co tím myslíte? Byl objeven. Je náš. Je to prostě, upřímně řečeno, nesmysl. Je to jako, nerozumím tomu celému: pomůže to naší zemi? Posílí to ekonomiku? Připraví to nová pracovní místa? Ne, není tomu tak,“ zdůraznil jeden z protestujících Martin Papazian.

Albánie, která v posledních letech zažívá překotný rozvoj cestovního ruchu, v roce 2024 schválila změny zákona o chráněných územích. Projekt Kushnerovy firmy Affinity Partners v hodnotě 1,4 miliardy eur (bezmála 34 miliard korun) odsouhlasila na začátku loňského roku a udělila mu status strategické investice.

Developerské firny pochybení nevidí. „Naším cílem je i nadále zodpovědné hospodaření, zlepšování životního prostředí, vytváření pracovních míst a dlouhodobé hodnoty pro místní komunity. Respektujeme probíhající veřejné a institucionální procesy,“ uvedl zástupce developera Asher Abehsera.

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Historie ostrova

Sazan, který se nachází asi patnáct kilometrů od města Vlora, je s rozlohou přibližně pěti čtverečních kilometrů největším ostrovem Albánie. Je neobydlený a nemá téměř žádnou sladkou vodu.

Po první světové válce tam Itálie kvůli strategické poloze v Otrantském průlivu vybudovala vojenskou základnu. Po porážce Říma ve druhé světové válce Sazan připadl Albánii, která ostrov rovněž používala pro vojenské účely. Koncem 90. let na něm vznikla základna italské finanční stráže, která měla za cíl potlačit tehdy běžné pašování lidí z Albánie do Itálie.

Od roku 2017 je jako součást mořského národního parku Karaburun-Sazan ostrov otevřen pro veřejnost a stal se z něj oblíbený cíl pro denní výlety z Vlory. Až do prosince 2024 však technicky zůstával vojenskou základnou.

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