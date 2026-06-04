Trump vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu v USA


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionů dolarů (14,6 miliardy korun) na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za více než deset let, napsal deník The New York Times (NYT).

Republikán za účelem investice uplatnil zákon o obranné produkci z období studené války, kdy sloužil k urychlení průmyslové výroby v době národní potřeby.

„V důsledku investice ve výši 700 milionů dolarů, kterou ve čtvrtek oznamuji, ochráníme 14 uhelných elektráren a 42 uhelných dolů,“ prohlásil Trump. USA podle něj postaví dvě nové uhelné elektrárny a jeden exportní terminál. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za 13 let, poznamenal NYT.

Trump mění tvář Washingtonu. Podle kritiků ignoruje názory odborníků
Stavba dočasné arény, která bude v červnu hostit zápasový turnaj UFC Freedom 250 na jižním trávníku Bílého domu ve Washingtonu

Republikánský prezident dlouhodobě prosazuje obnovu upadajícího amerického uhelného průmyslu. Jeho čtvrtečnímu oznámení v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming a Západní Virginie.

Trump opakoval frázi „krásné čisté uhlí“, ačkoliv se jedná o fosilní palivo s nejvyšším obsahem uhlíku. Uhelné elektrárny podle expertů produkují více škodlivých znečišťujících látek a oxidu uhličitého způsobujícího oteplování planety než plynové elektrárny, solární panely a větrné turbíny.

EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské komise v Bruselu

Výběr redakce

Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce

Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce

21:47Aktualizovánopřed 8 mminutami
Trump vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu v USA

Trump vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu v USA

před 31 mminutami
Mysleli jsme si, že vojáci nejsou nasazení proti nám, říká lídr studentských protestů v Číně z roku 1989

Mysleli jsme si, že vojáci nejsou nasazení proti nám, říká lídr studentských protestů v Číně z roku 1989

před 1 hhodinou
Prezident Trump nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii

Prezident Trump nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii

před 2 hhodinami
Provoz na českých tocích zesiluje, záchranáři nacvičují krizové scénáře

VideoProvoz na českých tocích zesiluje, záchranáři nacvičují krizové scénáře

před 2 hhodinami
Francouzský soud definitivně rozhodl: magnát Vítek musí zbourat vilu v Provence

Francouzský soud definitivně rozhodl: magnát Vítek musí zbourat vilu v Provence

před 2 hhodinami
Za nás je imunita přežitá, míní Šebelová

VideoZa nás je imunita přežitá, míní Šebelová

před 3 hhodinami
Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku

10:58Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal v otevřeném dopise ruskému vládci Vladimiru Putinovi, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli. Putin i Zelenskyj učiní kompromisy, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se oba osobně setkali.
21:47Aktualizovánopřed 8 mminutami

Trump vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu v USA

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionů dolarů (14,6 miliardy korun) na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za více než deset let, napsal deník The New York Times (NYT).
před 31 mminutami

Mysleli jsme si, že vojáci nejsou nasazení proti nám, říká lídr studentských protestů v Číně z roku 1989

Čínský disident a lídr studentských protestů z jara 1989 Urkeš Davlet varuje svět před důvěrou v čínskou vládu. Během exkluzivního interview pro Horizont ČT24 detailně popsal, jak se to před 37 lety nevyplatilo účastníkům prodemokratického hnutí. V samotné Číně se komunistickým úřadům podařilo vzpomínky na krvavý masakr v centru Pekingu úplně vymazat z povědomí veřejnosti. Rozhovor vedl Jakub Szántó.
před 1 hhodinou

Prezident Trump nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii, kde se v úterý konaly primárky před volbami kalifornského guvernéra, starosty Los Angeles a do Kongresu.
před 2 hhodinami

Francouzský soud definitivně rozhodl: magnát Vítek musí zbourat vilu v Provence

Realitní magnát Radovan Vítek musí nechat zbourat svou vilu na jihu Francie. Kasační soud v Paříži definitivně potvrdil výsledek odvolací instance v Nimes. Český miliardář přestavěl dům v chráněné oblasti bez stavebního povolení a podle soudu porušil urbanistická pravidla. Zároveň dostal vysokou pokutu.
před 2 hhodinami

Většina zemí EU podpořila prodloužení ochrany Ukrajinců, ale s omezeními, řekl Metnar

Většina zemí EU na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena po roce 2027, nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Zástupci Evropské komise následně po diskusi se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Metnar také sdělil, že Česko bude připravené na nový migrační pakt, solidaritu ale odmítá.
16:45Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Čína změnila způsob, jak počítá své emise

Čína splní své klimatické cíle, i kdyby se její emise oxidu uhličitého v dalších letech zvýšily. Podle analýzy nezávislého webu Carbon Brief si totiž pomohla změnou metodiky, jak tyto emise počítá. Vzorec sice nezveřejnila, ale zřejmě pravidla přenastavila tak, aby odpovídala aktuálnímu ekonomickému vývoji země.
před 6 hhodinami

Šéf Hizballáhu odmítl dohodu o příměří mezi Izraelem a Libanonem

Šéf Hizballáhu Naím Kásim odmítl středeční dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem, označil ji za kapitulaci, uvedly ve čtvrtek odpoledne tiskové agentury. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelští vojáci neodejdou z jihu Libanonu a nepřestanou útočit. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac ještě předtím řekl, že Jeruzalém bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu a obyvatelé, které přiměl opustit své domovy, se nebudou moci vrátit. Íránské revoluční gardy poté vyzvaly izraelské síly, aby se z Libanonu stáhly.
02:31Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...