Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery


15. 7. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ruský útok na Oděsu si vyžádal tři mrtvé, uvedl ve středu šéf tamní městské správy Serhij Lysak. Po jednom mrtvém ohlásily ukrajinské úřady z Černihivské oblasti a Chersonu. Ukrajina zároveň zasáhla v Černém moři dvacet ruských lodí, z toho sedmnáct tankerů, uvedl velitel jejích dronových vojsk Robert Brovdi.

Lysak upřesnil, že v důsledku ruského útoku na přístavní město na jihu Ukrajiny zemřeli tři lidé a další tři byli zraněni. Poškozeny byly podle něj obytné domy.

V okolí města Pryluky v Černihivské oblasti na severu země zemřel muž po dopadu ruského dronu na rodinný dům, sdělila tamní záchranná služba.

V Chersonu zemřela sedmdesátiletá žena, která minulý týden utrpěla zranění po útoku ruského dronu, sdělil v úterý večer náčelník městské vojenské správy Jaroslav Šaňko.

„Ve městě Sumy měla ruská armáda udeřit kazetovou municí a během včerejšího dne (úterý) také Rusové masivně ostřelovali obchodní lodě, které plují pod zahraničními vlajkami přes Černé moře. Tam došlo k úmrtí například i kapitána jedné z lodí, při následujícím úderu zahynuli další dva lidé,“ informovala zpravodajka ČT Darja Stomatová.

Ukrajinské zásahy ruských lodí

Podle zpravodajky jsou útoky zřejmě reakcí na to, co Ukrajinci podnikají v Azovském moři, kde masivně ostřelují ruská plavidla a snaží se donutit Moskvu k tomu, aby tyto lodě přesunulo. „Na 116 plavidel ruské stínové flotily v Azovském moři – první kolo námořní bitvy je dokončeno. Nyní je na řadě Černé moře,“ napsal Brovdi na telegramu.

V noci na středu bylo podle Brovdiho v Černém moři zasaženo sedmnáct ropných tankerů, dva tankery na přepravu plynu a jeden remorkér. Oficiální zprávu i videozáznamy útoků na plavidla zveřejní Kyjev později, doplnil velitel.

Dronovou kampaň namířenou proti plavidlům v Azovském moři, přes které mimo jiné prochází čtvrtina ruského exportu pšenice, zahájil Kyjev 6. července. Podle zdrojů agentury Reuters muselo Rusko v jejím důsledku omezit lodní dopravu na této vodní cestě.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi, přičemž součástí bojů jsou vzájemné vzdušné útoky. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně, na kterou útočí ruská armáda.

V úterý úřad OSN informoval, že v červnu zaznamenal na Ukrajině nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Zemřelo 293 lidí a 1990 bylo zraněno.

Rusko zvažuje odklonit lodě z Azovského moře
Ukrajinská námořní stráž v Azovském moři

Von der Leyenová je v Kyjevě

Do Kyjeva ve středu přicestovala šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Ta prohlásila, že návštěvu uskutečňuje v době, kdy Ukrajina „nabyla na vojenské síle a situace v její obraně proti ruské agresi se obrací k lepšímu“.

V Kyjevě chce šéfka unijní exekutivy oznámit nové iniciativy zaměřené na integraci tamního a evropského obranného průmyslu. „Abychom mohli vyrábět více a rychleji,“ dodala s tím, že jednat bude také o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii a přípravách na nadcházející zimu.

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