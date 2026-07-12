Ruské drony útočily na Charkov, ukrajinské na rafinerii v hloubi Ruska

Nejméně dva zraněné včetně šestnáctileté dívky si vyžádal nálet ruských dronů na Charkov, oznámil v neděli náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Pomoc lékařů vyhledali tři lidé, doplnil starosta Ihor Terechov, podle nějž drony v druhém největším ukrajinském městě poškodily dvě desítky obytných budov. Ukrajinské drony naopak dle zpráv z médií a sociálních sítí opět zasáhly rafinerii v ruském městě Syzraň v Samarské oblasti.
Gubernátor Samarské oblasti Vjačeslav Fedoriščev informoval pouze o vyhlášení leteckého poplachu. Nad ránem pak drony zaútočily na syzraňskou rafinerii, vzdálenou více než 800 kilometrů od ukrajinských hranic, uvedl server Ukrajinska pravda s odvoláním na snímky a záběry ze sociálních sítí ukazující sloup černého dýmu stoupající z průmyslové zóny, kde se petrochemický závod nachází. Podnik dokáže zpracovat až 8,9 milionu tun ropy ročně. O způsobených škodách ruské úřady dosud neinformovaly, dodal portál.
Kyjev v posledních měsících rafinerii v Syzrani napadl opakovaně, naposledy o útoku informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 21. května, připomněl server BBC News a doplnil, že podle zdrojů agentury Reuters musel tehdy závod přerušit výrobu – podobně jako 18. dubna.
Ukrajinska pravda ráno s odkazem na ukrajinské letectvo napsala, že ruské síly v noci proti Ukrajině zaútočily třinácti raketami a 115 drony různých typů. Obráncům se podle webu podařilo zničit sedm raket a 95 dronů, čtyři rakety Ch-31, určené k ničení radiolokátorů, své cíle nezasáhly.
Útoky na rafinerie působí Rusům problémy
Kyjev v poslední době zesílil útoky na ruskou energetickou infrastrukturu včetně velkých rafinerií ve snaze podkopat válečné úsilí Moskvy. Ukrajina se už pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.
Produkce benzinu v Rusku se v důsledku ukrajinských útoků snížila na úroveň, která odpovídá jen zhruba 65 procentům průměrné sezonní spotřeby v zemi, píše agentura Reuters, která se odvolává na zdroje z odvětví a své výpočty. Zdroje tvrdí, že denní produkce ropy v Rusku nyní zaostává za poptávkou asi o 40 tisíc až 45 tisíc tun.
Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit vládu diktátora Vladimira Putina jednat o ukončení války. Zastavení bojů Putin podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která invazní armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Kyjev to odmítá a dlouhodobě navrhuje zastavit boje na linii fronty.