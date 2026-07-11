Kyjev čelil dalšímu ruskému útoku, městem otřásly výbuchy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo v noci na sobotu dalšímu ruskému raketovému útoku. Metropolí se v noci ozvalo několik výbuchů, místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu.

„Nepřítel útočí na hlavní město raketami. Zůstaňte prosím na bezpečných místech!“ napsal šéf vojenské správy v hlavním městě Tymur Tkačenko.

Podle starosty metropole Vitalije Klyčka byla zasažena nebytová budova a třípatrový kancelářský dům. Hoří také transformátorová stanice, uvedl na Telegramu.

Rusko opět masivně zaútočilo na Kyjev, úřady hlásí mrtvé a desítky zraněných
Následky ruského útoku na Kyjev

Podle reportérů agentury AFP otřásly Kyjevem v sobotu v časných ranních hodinách dvě řady explozí, přičemž sirény se rozezněly až po prvním z pěti výbuchů první série.

Od června je Kyjev terčem rozsáhlých útoků Ruska, které při nich používá čím dál větší množství střel, zejména balistických. Ty jsou obtížně zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu, která navíc trpí nedostatkem protiraket.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.

Rusko zaútočilo na Kyjev, Charkov, Oděsu či Cherson. Ukrajinci zasáhli rafinerie
Kyjev po ruském útoku 8. července 2026

Výběr redakce

Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu

Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Rusko přerušilo plavbu kanálem u Azovského moře, může to ovlivnit vývoz obilí

Rusko přerušilo plavbu kanálem u Azovského moře, může to ovlivnit vývoz obilí

před 7 hhodinami
V USA vyšetřují zastřelení Mexičana agenty ICE v Houstonu

VideoV USA vyšetřují zastřelení Mexičana agenty ICE v Houstonu

před 8 hhodinami
Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Volkswagen změny potřebuje, nedýchá s trhem, soudí Špicar

VideoVolkswagen změny potřebuje, nedýchá s trhem, soudí Špicar

před 9 hhodinami
Ministerstvo snížilo počet akceleračních zón pro obnovitelné zdroje

Ministerstvo snížilo počet akceleračních zón pro obnovitelné zdroje

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Britský soud odmítl většinu hlavních obvinění v kauze dieselgate

Britský soud odmítl většinu hlavních obvinění v kauze dieselgate

před 12 hhodinami
Poslanci schválili novelu stavebního zákona

Poslanci schválili novelu stavebního zákona

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kyjev čelil dalšímu ruskému útoku, městem otřásly výbuchy

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo v noci na sobotu dalšímu ruskému raketovému útoku. Metropolí se v noci ozvalo několik výbuchů, místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu.
před 1 hhodinou

Počet obětí červnového zemětřesení ve Venezuele přesáhl čtyři tisíce

Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici čtyř tisíc. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. Podle něj zemřelo 4118 lidí, dalších 16 740 osob bylo zraněno. Předchozí bilance ze čtvrtka uváděla 3889 mrtvých.
00:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Írán chce podle Trumpa pokračovat v jednání. Teherán to odmítá

Írán chce pokračovat v jednáních a USA na to přistoupily, prohlásil v pátek americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo, napsal na své sociální síti Truth Social. Teherán ovšem podle agentury Reuters popřel, že by Spojené státy žádal o jednání.
před 4 hhodinami

Izrael navzdory příměří provedl úder na jihu Libanonu

Libanonská státní média podle agentury AFP tvrdí, že při útoku izraelského dronu na jihu země zemřel nejméně jeden člověk. Izraelská armáda informovala o dvou zabitých. Útok podnikla, přestože od června platí příměří s teroristickým hnutím Hizballáh. Obě strany se opakovaně obviňují z porušování příměří, které vzešlo z americko-íránských rozhovorů.
před 5 hhodinami

Rusko přerušilo plavbu kanálem u Azovského moře, může to ovlivnit vývoz obilí

Rusko dočasně přerušilo dopravu plavebním kanálem mezi řekou Don a Azovským mořem, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje z odvětví vývozu obilí. Uzavření vodní cesty by se podle odhadu expertů mohlo dotknout téměř čtvrtiny vývozu ruské pšenice, která se přepravuje přes Azovské moře.
před 7 hhodinami

VideoV USA vyšetřují zastřelení Mexičana agenty ICE v Houstonu

Dvaapadesátiletý Mexičan Lorenzo Salgado ve středu podlehl zraněním po střelbě imigračních agentů v texaském městě Houston. Stal se tak nejméně šestým člověkem zastřeleným federálními složkami v rámci operací proti ilegálním migrantům od loňského ledna. Vyšetřování nyní přináší první detaily incidentu. Imigrační úřad (ICE) tvrdí, že agenti Salgada zastřelili v sebeobraně poté, co údajně narazil dodávkou do jejich auta, neposlechl jejich příkazy a snažil se je přejet. Rodina namítá, že byl vystrašený neoznačenými vozy agentů. „Kdyby můj otec viděl znak agentů ICE nebo emblém jakékoli policejní složky, tak by poslechl a zastavil,“ podotkl syn zastřeleného muže Ronaldo Salgado.
před 8 hhodinami

Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

U obce Los Gallardos na jihu Španělska, kterou zasáhl ničivý lesní požár, pokračuje pátrání po nezvěstných. Jejich počet se zvýšil na 23, dopoledne úřady hovořily o devatenácti pohřešovaných. Oheň zabil dvanáct lidí, a stal se tak nejsmrtelnějším lesním požárem v zemi od začátku století, informují agentury. Požár není ani v pátek večer plně pod kontrolou. Oheň vznikl zřejmě kvůli závadě na elektrickém vedení.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

VideoVolkswagen změny potřebuje, nedýchá s trhem, soudí Špicar

Volkswagen potřebuje ozdravnou kúru, co se týká celého fungování i zaměstnanců, reagoval v Interview ČT24 viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar na úmysl koncernu výrazně omezit výrobu a zredukovat modelovou řadu. V pořadu moderovaném Danielem Takáčem zmínil kontrast mezi nízkou ziskovostí VW a opakem ve Škodě Auto. Upozornil, že i pro další německé firmy je těžké „dýchat s trhem“, tedy propouštět v krizi a nabírat při růstu.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

před 13 hhodinami
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

před 14 hhodinami
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026