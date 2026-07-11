Kyjev čelil dalšímu ruskému útoku, městem otřásly výbuchy

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo v noci na sobotu dalšímu ruskému raketovému útoku. Metropolí se v noci ozvalo několik výbuchů, místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu.
„Nepřítel útočí na hlavní město raketami. Zůstaňte prosím na bezpečných místech!“ napsal šéf vojenské správy v hlavním městě Tymur Tkačenko.
Podle starosty metropole Vitalije Klyčka byla zasažena nebytová budova a třípatrový kancelářský dům. Hoří také transformátorová stanice, uvedl na Telegramu.
Podle reportérů agentury AFP otřásly Kyjevem v sobotu v časných ranních hodinách dvě řady explozí, přičemž sirény se rozezněly až po prvním z pěti výbuchů první série.
Od června je Kyjev terčem rozsáhlých útoků Ruska, které při nich používá čím dál větší množství střel, zejména balistických. Ty jsou obtížně zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu, která navíc trpí nedostatkem protiraket.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi, součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.