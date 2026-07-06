V Kyjevě se ozvaly výbuchy, Rusko podle úřadů zaútočilo balistickými raketami

V Kyjevě se v noci na pondělí ozvalo více než deset výbuchů, píše agentura AFP s odvoláním na své reportéry na místě. Ve městě byl spuštěn letecký poplach. Rusko na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
„Nepřítel útočí balistickými raketami. Zůstaňte prosím v úkrytu,“ napsal Tkačenko na platformě Telegram. V dalších příspěvcích informoval o poškození domu a garáží v Podilské čtvrti a padajících troskách v Holosijivské čtvrti.
Kyjevský starosta Vitalij Klyčko informoval, že v zasažené obytné budově v Podilské čtvrti jsou uvězněni lidé mezi sedmým a devátým patrem. Na místo míří záchranné složky, dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli na základě zpravodajských informací varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Spojence zároveň vyzval ke včasným dodávkám střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, pomohou podle něj chránit životy.