V Polsku vypukl spor o střely Patriot, dle opozice je země předala Kyjevu

V Polsku vypukl spor o střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které podle polské opozice předala Varšava na jaře Ukrajině. Národně konzervativní Právo a spravedlnost (PiS) a další pravicové strany kritizují, že rozhodnutí učinila vláda bez souhlasu parlamentu a prezidenta. Polsko podle nich potřebuje munici do patriotů pro sebe. Tamní ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v reakci nařídil odtajnit veškerou vojenskou pomoc Kyjevu, informovala agentura DPA.
„Tyto rakety jsou klíčovým prvkem obrany polského vzdušného prostoru proti balistickým raketám a dalším vysoce vyspělým hrozbám,“ napsal na síti X bývalý ministr obrany a nynější předseda poslaneckého klubu PiS Mariusz Blaszczak. Vláda podle něj musí tuto věc okamžitě objasnit.
Ministr obrany Kosiniak-Kamysz v neděli uvedl, že „s ohledem na odpovědnost vůči veřejnosti“ a po dohodě s premiérem Donaldem Tuskem uveřejní veškerou vojenskou pomoc, kterou Polsko Ukrajině poskytlo od roku 2022. Zdůraznil, že prezidenti – tedy dříve Andrzej Duda a nyní Karol Nawrocki – o ní byli vždy informováni.
Kosiniak-Kamysz také napsal, že pověřil vojenskou kontrarozvědku, aby zjistila, kdo se úmyslně snažil o zveřejnění státních tajemství. „Fungujeme v podmínkách války u našich hranic, každé jednání proti polskému státnímu zájmu ohrožuje bezpečnost Poláků a Polek,“ dodal.
Účinný prostředek proti ruským střelám
Systémy Patriot jsou pro Ukrajinu jediným účinným prostředkem proti ruským balistickým střelám. Na jaře si prezident Volodymyr Zelenskyj stěžoval, že jeho země do nich má jen velmi málo munice. Americko-izraelská válka proti Íránu dál vyčerpala světové zásoby těchto antiraket.
V březnu se německý ministr obrany Boris Pistorius pokusil společně s dalšími evropskými zeměmi zajistit přibližně třicet těchto střel, po kterých je ve světě velká poptávka. Na dubnovém setkání podporovatelů Ukrajiny v takzvaném ramsteinském formátu poděkoval kyjevský ministr obrany Mychajlo Fedorov Německu, Nizozemsku, Španělsku a Polsku za dodatečné dodávky munice.
Ministr obrany Kosiniak-Kamysz tehdy neupřesnil, zda Polsko poskytlo Ukrajině střely ze svých vlastních zásob, nebo zda Ruskem napadené zemi přenechalo své místo na čekací listině při objednávkách v USA.
„My jsme stáli ve frontě více vpředu, Ukrajinci byli za námi a vláda přenechala Ukrajině naše místo, takže Poláci budou muset čekat déle,“ prohlásil Marcin Przydacz, zahraničněpolitický poradce prezidenta Nawrockého, podporovaného stranou PiS.
Napjaté polsko-ukrajinské vztahy
Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou jsou v současnosti napjaté kvůli sporu o výklad dějin druhé světové války. V domácí politice se polská pravicová opozice snaží útočit na Tuskovu vládu kvůli tomu, co nazývá přílišnou vstřícností vůči Kyjevu.
Nawrocki se v červnu rozhodl odebrat Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenskyj vyvolal v Polsku pobouření podpisem dekretu, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Ukrajinští nacionalističtí povstalci se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.
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