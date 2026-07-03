Ukrajina navrhla urovnat vztahy s Polskem, uvedl její ministr zahraničí


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, včetně konzultací o sporných historických otázkách. Napsala to agentura Reuters s odkazem na vyjádření ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy po setkání s protějškem Radoslawem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků.

Ochlazení vzájemných vztahů započalo poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pojmenoval jednotky ukrajinských speciálních sil po Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Její příslušníky vnímají Ukrajinci především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.

V Polsku však tato akce vyvolala značné pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Na svůj postoj Ukrajince bez úspěchu upozorňovali a žádali změnu, což se nestalo. Polský prezident Karol Nawrocki 19. června následně Zelenskému odebral nejvyšší polské vyznamenání Řád bílé orlice. To vyvolalo nesouhlasné reakce na ukrajinské straně a vracení polských vyznamenání. Své vyznamenání vrátil i samotný Zelenskyj.

Zelenskyj odeslal Nawrockému řád, který mu chtěl polský prezident odebrat
Volodymyr Zelenskyj

Sybiha v úvodu příspěvku na síti X připomněl postoj Polska, které Ukrajinu podpořilo po ruské invazi v únoru 2022, a Rusko označil za společného nepřítele a ruskou agresi za společnou výzvu. „Máme dostatek moudrosti, poučení z naší společné historie a politické vůle, abychom ukončili jásot v Moskvě, která se raduje z jakéhokoli narůstajícího napětí mezi dvěma nejbližšími sousedy,“ napsal Sybiha. „Je načase odložit emoce stranou,“ dodal.

Pokud jde o pojmenování jednotky, volba názvu podle Sybihy neměla žádný „protipolský záměr“. Ukrajina podle šéfa ukrajinské diplomacie zůstává otevřená rovnocennému a upřímnému dialogu, proto Sybiha navrhl „balíček protikrizových opatření“, jako je zahájení konzultací mezi ukrajinským a polským ministerstvem zahraničí nebo uspořádání setkání historiků specializujících se na druhou světovou válku.

Vraždění z 2. světové války stále zatěžuje vztahy Polska a Ukrajiny

Polský premiér Donald Tusk v pátek v souvislosti s jednáním ministrů obou zemí uvedl, že Ukrajina si uvědomila, že je zapotřebí poctivý rozhovor – i o minulosti – a že je třeba neeskalovat napětí poškozující zájmy Polska i Ukrajiny.

Polsko-ukrajinské vztahy jsou zatíženy některými historickými událostmi. A to zejména takzvaným volyňským masakrem z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 tisíc až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí. Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi.

Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle jejich odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.

Rusko se snaží vyvolávat napětí mezi Poláky a Ukrajinci, varuje polský ministr
Polský ministr Tomasz Siemoniak (snímek z roku 2024)

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Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem, včetně konzultací o sporných historických otázkách. Napsala to agentura Reuters s odkazem na vyjádření ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy po setkání s protějškem Radoslawem Sikorským ve Varšavě. Obě země mimo jiné vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků.
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