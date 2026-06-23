Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

V Irsku byla zahájena nová kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o zneužívání intimních snímků na internetu.
Kampaň s názvem It's Not The End of the World (Není to konec světa) realizují společně charitativní organizace zaměřené na bezpečnost na internetu CyberSafeKids a Irish Internet Hotline a podporuje ji Community Foundation Ireland. Zaměřuje se konkrétně na mladé lidi ve věku třináct až sedmnáct let.
Jejím cílem je posílit schopnost dětí a mladých lidí porozumět tomu, co je zneužívání intimních snímků, a aby věděli, jak získat pomoc.
Irská internetová linka pomoci (Irish Internet Hotline) nedávno zveřejnila nová data, která ukazují dramatický (konkrétně 66procentní) nárůst hlášení případů zneužívání intimních snímků v roce 2025. Děti a mladí lidé byli označeni za skupinu, která je tímto jevem obzvláště ohrožená.
V případech, kdy byly intimní snímky veřejně dostupné, dosáhla Irská internetová linka pomoci v roce 2025 96procentní úspěšnosti při jejich odstranění.
Postupný nárůst hlášení
Od zavedení zákona Coco’s Law v roce 2021, který v Irsku učinil neoprávněné sdílení intimních snímků trestným činem, počet hlášení každoročně průběžně roste.
Zneužívání intimních snímků zahrnuje širokou škálu škodlivých jednání souvisejících s osobními choulostivými materiály – od sdílení snímků bez souhlasu až po hrozby jejich zveřejněním a sexuální vydírání.
„Víme, že pro mnoho mladých lidí je sdílení intimních snímků považováno za něco normálního,“ uvedla generální ředitelka CyberSafeKids Alex Cooneyová.
„Není to normální a musíme se tomu postavit přímo.“
„Mladí lidé musí pochopit, jak zneužívání vypadá, že existuje pomoc a že snímky lze odstranit a situaci řešit bez obav z odsuzování nebo pocitu studu,“ doplnila Cooneyová.
Děti i dospělí
Mick Moran, generální ředitel Irish Internet Hotline, uvedl, že zneužívání intimních snímků není ničím výjimečným a že se týká dětí stejně jako dospělých.
„Strach, ponížení a psychická újma způsobené hrozbami zveřejněním intimních snímků mohou být pro mladé lidi zničující, i když tyto snímky nikdy nejsou veřejně publikovány,“ uvedl Moran.
„Potřebujeme větší povědomí, prevenci a podporu pro oběti a přesně to má tato kampaň přinést,“ dodal.
Příručka ke stažení
V rámci osvětové kampaně je bezplatně ke stažení příručka, která nabízí rady, pomoc a zdroje pro děti a mladé lidi, kteří se potýkají právě se zneužíváním intimních snímků.
Součástí jsou také tři krátká videa, která upozorňují na obtížné situace, s nimiž se mladí mohou setkat.
„Tato kampaň nabízí vedení, poradenství a podporu často v okamžicích, kdy se mladí lidé cítí traumatizovaní a osamělí,“ vypočítala generální ředitelka Community Foundation Ireland Denise Charltonová.
„Tato strategicky zaměřená kampaň nabízí snadno dostupnou podporu a zvyšování povědomí, které podnítí rozhovory doma, v klubech pro mládež, ve třídách i na pracovištích,“ doplnila.
Článek napsal Brian O'Donovan (RTÉ), poprvé byl publikován 23 června 2026, 09:02 (SELČ)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.