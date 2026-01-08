Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Česká právní úprava plošného uchovávání dat o elektronické komunikaci dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem porušuje právo Evropské unie, potvrdil Nejvyšší soud (NS). Zamítl dovolání ministerstva průmyslu a obchodu, které se podle pravomocného rozsudku musí omluvit novináři Janu Cibulkovi za zásah do jeho práv na ochranu soukromí a osobních údajů. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Spor se týkal zákona o elektronických komunikacích, konkrétně paragrafu upravujícího uchovávání provozních a lokalizačních údajů. „Směřuje k preventivnímu uchovávání údajů prakticky všech uživatelů služeb elektronických komunikací prakticky vždy, a to v takovém rozsahu údajů, ze kterého je možné vyvodit konkrétní závěry o soukromém životě osob,“ konstatoval senát NS s předsedou Davidem Vláčilem.

Právní úprava tak neodpovídá požadavkům unijní legislativy a Soudního dvora EU. NS také zopakoval dřívější závěr, že stát nese odpovědnost za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou nesprávnou implementací unijních směrnic.

Sporný paragraf konkrétně říká, že provozovatelé komunikačních sítí musejí půl roku uchovávat provozní a lokalizační údaje. Lze z nich odvodit, kdo, s kým a odkud komunikoval. Obsah zpráv se takto plošně neuchovává. O provozní a lokalizační údaje pak mohou operátory požádat policisté, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a v některých případech i Česká národní banka.

Operátoři budou zřejmě poskytovat údaje také BIS a VZ
Telefonování

Cibulka: Plošné shromažďování zasahuje do práv na soukromí

Cibulka v žalobě tvrdil, že plošné shromažďování údajů, takzvané data retention, zasahuje do práv na soukromí a informační sebeurčení. Žádal omluvu jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která jemu i dalším Čechům vznikla kvůli nesprávnému přenosu směrnice. Ministerstvo úpravu hájilo zejména s poukazem na bezpečnostní zájmy.

Obvodní soud pro Prahu 1 ani Městský soud v Praze nejprve žalobě nevyhověly s vysvětlením, že stát neodpovídá za legislativní činnost. Údajná újma, tedy obava z možného zneužití uchovávaných dat, byla podle pražských soudů navíc jen potenciální, nikoliv konkrétní a doložená. Cibulka se ale dovolal k NS, který tehdy nařídil nové projednání věci a uvedl, že stát odpovídá za porušení práva EU, pokud příslušnou směrnici řádně nepřenese do vnitrostátního práva. Poté už Cibulka se žalobou uspěl.

V novém rozhodnutí NS připustil praktickou užitečnost plošného a nerozlišujícího uchovávání údajů. Poukázal také na úvahy o novelizaci na unijní úrovni. „Nelze vyloučit, že ve střednědobém časovém horizontu povedou nejspíše ony snahy ke změně v podobě zmírnění nyní poměrně striktních požadavků unijního práva týkajících se uchovávání provozních a lokalizačních údajů,“ uvedl NS. Nic to však nemění na tom, že současná česká úprava nynějším unijním požadavkům neodpovídá.

Plně státní firmy musí poskytovat informace veřejnosti, rozhodl Ústavní soud
Vojtěch Šimíček

Výběr redakce

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

před 28 mminutami
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Babiš navštíví Slovensko, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Babiš navštíví Slovensko, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

před 5 hhodinami
Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

03:01Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

před 10 hhodinami
Prezident Turka nejmenuje, poslanecký klub Motoristů za ním ale stojí

Prezident Turka nejmenuje, poslanecký klub Motoristů za ním ale stojí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kolem Turka je dle Bartoše pat. Vondráček Hradu nerozumí

Jako „patovou situaci“ vnímá místopředseda pirátských poslanců Ivan Bartoš spor kolem nominace Filipa Turka (za Motoristy) do čela ministerstva životního prostředí. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) argumentům Hradu nerozumí, prezident Petr Pavel dle něj „začíná překreslovat systém parlamentní demokracie“. Události, komentáře moderoval Lukáš Dolanský. Do debaty zvala ČT také zástupce Motoristů a ANO, pozvání nepřijali.
před 4 mminutami

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Česká právní úprava plošného uchovávání dat o elektronické komunikaci dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem porušuje právo Evropské unie, potvrdil Nejvyšší soud (NS). Zamítl dovolání ministerstva průmyslu a obchodu, které se podle pravomocného rozsudku musí omluvit novináři Janu Cibulkovi za zásah do jeho práv na ochranu soukromí a osobních údajů. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
před 28 mminutami

Za dlouhodobé uvazování psů hrozí nově pokuta až milion korun

Majitelé psů si od začátku roku musejí dávat pozor, aby neuvazovali svoje zvířata na dlouhou dobu. Legislativa nově hodnotí takové jednání jako týrání. Pokuta je až jeden milion korun. K prvnímu porušení tohoto zákona došlo letos pravděpodobně na Tachovsku, kde majitel držel svého huskyho na metr a půl dlouhém provazu v nezateplené boudě bez podestýlky i v současných mrazech. Pes měl k dispozici jen zmrzlé žrádlo v misce, proto ho lidé z okolí Přimdy chodili krmit a následně nahlásili. Vedoucí Záchranné stanice Tachov Karel Bobál se s majitelem psa domluvil na převzetí. Zvíře se tak dočkalo lepšího zacházení, ale tím se podle Richarda Bílého z Krajské veterinární správy v Plzni znemožnilo zajištění důkazů při úřední kontrole. Uvazování psů na kratší dobu, třeba u obchodu, novela veterinárního zákona nezakazuje.
před 3 hhodinami

Babiš navštíví Slovensko, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Premiér Andrej Babiš (ANO) zamíří ve čtvrtek na oficiální návštěvu Slovenska, během které se sejde s vrcholnými politiky této země. Ti už dříve uvítali vítězství hnutí ANO a jeho šéfa Babiše v loňských sněmovních volbách. Od nové české vlády si slibují zlepšení politických vztahů mezi Prahou a Bratislavou.
před 5 hhodinami

Prezident Turka nejmenuje, poslanecký klub Motoristů za ním ale stojí

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítal ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Premiér po obědě sdělil, že hlavě státu předal nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Pavel ovšem podle Babiše jmenovat Turka odmítá. O kompetenční žalobě premiér neuvažuje. Poslanecký klub Motoristů vyjádřil na večerním jednání Turkovi jednomyslnou podporu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

„Je, byl a bude to Turek,“ řekl Macinka k nominaci na ministra životního prostředí

Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v Interview ČT24 uvedl, že strana dál trvá na nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela resortu životního prostředí. Dodal, že si Motoristé počkají na písemné zdůvodnění, proč Turka prezident Petr Pavel nechce jmenovat. Připustil také, že existují i jiné kroky než kompetenční žaloba. Macinka se v pořadu moderovaném Danielem Takáčem vyjádřil také k pokračování muniční iniciativy.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš

Muniční iniciativa bude pokračovat, zopakoval po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl ale, že do ní Česko nebude dávat peníze. Podle bývalé vlády činil dosavadní příspěvek Česka dvě až tři procenta z celkového objemu vložených peněz.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Fico věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády. Řekl to v příspěvku na sociální síti před čtvrteční návštěvou svého českého protějšku Andreje Babiše (ANO) v Bratislavě. Mezivládní konzultace s Bratislavou přerušil předloni tehdejší kabinet premiéra Petra Fialy (ODS), který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.
před 16 hhodinami
Načítání...