Paliva výrazně zdražila, dle ministerstva prodejci situaci nezneužívají


12. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Cena nafty v Česku za týden podle společnosti CCS stoupla o 5,79 koruny. Od konce února, kdy začala válka na Blízkém východě, stoupla o 7,79 koruny, jen za poslední den se zvýšila o šedesátník. Benzin zdražuje také, ale ne tak výrazně. Podle ministerstva financí se zatím neukazuje, že by prodejci pohonných hmot zneužívali konfliktu v Íránu k nepřiměřenému zvyšování marží.

Nafta nyní stojí průměrně 40,89 koruny za litr. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla o něco méně. V současné době se benzin prodává v průměru za 37,18 koruny za litr, před týden byl o 2,50 koruny levnější a na konci února o 3,57 koruny levnější. Proti situaci před rokem je benzin v Česku nyní o 1,64 koruny na litru dražší, nafta je dražší o 5,89 koruny na litr.

Ministerstvo sleduje ceny a srovnává je s vývojem na burze. Od pondělí začne plošně sbírat od prodejců údaje o maržích, a to i zpětně kvůli srovnání se situací před začátkem bojů v Íránu. Ty začaly 8. února leteckými útoky USA a Izraele na Írán. Prezident USA Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně.

„Ministerstvo financí však situaci monitoruje nepřetržitě již nyní prostřednictvím sledování cen na totemech čerpacích stanic a jejich porovnáváním s vývojem na burze. V této věci probíhá intenzivní komunikace se zástupci petroprůmyslu a zejména se společností Čepro,“ uvedl Stefan Fous z tiskového odboru ministerstva. „Aktuální data z tohoto průběžného monitoringu zatím nevykazují plošné zneužívání situace k nepřiměřenému navyšování marží,“ dodal.

Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic
Benzinová stanice

K cenám pohonných hmot se vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. „Musím říct, že někdy je až překvapivé, jak rychle ceny na benzinkách letí nahoru, když ropa zdraží. To jde skoro okamžitě. Když ale cena ropy klesá, tak pokles ceny u čerpacích stanic je o poznání pomalejší. Abych byl ale férový, tak ta data zatím neukázala, že by marže byly natolik nepřiměřené, aby stát mohl zasáhnout,“ potvrdil informace ministerstva i premiér.

Pokud by se podle Babiše ukázalo, že někdo situace zneužívá, stát má nástroj, jak zasáhnout. „Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů, jako je v krajním případě vydání cenového výměru o fixní výši marže. Smyslem není trestat podnikatele, ale ochránit spotřebitele před situací, kdy by se krize zneužívala k nepřiměřenému zdražování,“ řekl deníku.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve oznámila, že od 16. března budou muset provozovatelé čerpacích stanic ministerstvu denně posílat údaje o cenách. Zároveň budou muset poskytnout i data o maržích za předchozí měsíc, aby bylo možné srovnat jejich vývoj se situací před začátkem konfliktu na Blízkém východě. „Podrobnější údaje z oficiálního sběru dat budeme mít k dispozici a budeme o nich informovat, jakmile proběhne jejich první vyhodnocení po zahájení sběru,“ uvedl ve čtvrtek Fous.

Mezinárodní agentura mluví o největším narušení dodávek ropy v historii
Ilustrační foto

Další kroky ministerstvo podle Schillerové neplánuje

Schillerová také tento týden uvedla, že další kroky kvůli zdražování pohonných hmot ministerstvo financí v současnosti nechystá. Opoziční ODS navrhla kvůli růstu cen ropy dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot. Podle ministryně by to ale znamenalo pouze výpadek příjmů státního rozpočtu a požadovaný účinek by to nepřineslo.

Vládu kvůli absenci konkrétních plánů kritizuje i opoziční hnutí STAN. První místopředseda strany Lukáš Vlček řekl, že kvůli konfliktu na Blízkém východě, který pravděpodobně brzy neskončí, mohou stoupat také ceny plynu či zemědělských hnojiv, což může zapříčinit růst inflace. Uvítal by, kdyby kabinet zařadil diskusi na program sněmovny, nevylučuje ani svolání mimořádné schůze.

Babiš zmínil, že v případě, že by konflikt na Blízkém východě trval delší dobu, vláda má připravené scénáře, jak v podobných situacích reagovat. „Já teď nebudu komentovat ta konkrétní opatření, ale občany mohu uklidnit, sledujeme to a jsme připraveni reagovat na různé scénáře. Ale dočasné snížení DPH je samozřejmě jeden z možných nástrojů,“ podotkl.

Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy
Ropa

Výběr redakce

Soud rozdělil kauzu Čapí hnízdo, Nagyové stanovil termín hlavního líčení

Soud rozdělil kauzu Čapí hnízdo, Nagyové stanovil termín hlavního líčení

před 19 mminutami
Dron zasáhl čtvrť v Dubaji, útokům čelilo i letiště v Kuvajtu

Dron zasáhl čtvrť v Dubaji, útokům čelilo i letiště v Kuvajtu

00:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad

Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad

před 1 hhodinou
Izrael znovu udeřil na Bejrút. Hizballáh mířil na centrálu Mossadu

Izrael znovu udeřil na Bejrút. Hizballáh mířil na centrálu Mossadu

04:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Za útok na koncertní sál uložil ruský soud doživotí patnácti lidem

Za útok na koncertní sál uložil ruský soud doživotí patnácti lidem

10:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Budapešť nevrátí Kyjevu zabavené peníze. Přiznává, že případ souvisí s Družbou

Budapešť nevrátí Kyjevu zabavené peníze. Přiznává, že případ souvisí s Družbou

před 2 hhodinami
Čína schválila zákon o etnické jednotě. Dle kritiků oslabí menšiny

Čína schválila zákon o etnické jednotě. Dle kritiků oslabí menšiny

před 2 hhodinami
Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům nacházejí uplatnění na Blízkém východě

Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům nacházejí uplatnění na Blízkém východě

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

ČEZu loni klesl čistý zisk meziročně o 1,7 miliardy korun

Energetická skupina ČEZ v loňském roce vydělala 27,4 miliardy korun. Čistý zisk tak meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy na 5,8 procenta. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy. Mírně klesly rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), provozní výnosy i zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Vyplývá to z údajů, které ČEZ ve čtvrtek zveřejnil. S provozem svých uhelných zdrojů počítá do roku 2030.
07:30AktualizovánoPrávě teď

Paliva výrazně zdražila, dle ministerstva prodejci situaci nezneužívají

Cena nafty v Česku za týden podle společnosti CCS stoupla o 5,79 koruny. Od konce února, kdy začala válka na Blízkém východě, stoupla o 7,79 koruny, jen za poslední den se zvýšila o šedesátník. Benzin zdražuje také, ale ne tak výrazně. Podle ministerstva financí se zatím neukazuje, že by prodejci pohonných hmot zneužívali konfliktu v Íránu k nepřiměřenému zvyšování marží.
11:46Aktualizovánopřed 1 mminutou

Mezinárodní agentura mluví o největším narušení dodávek ropy v historii

Ceny ropy v důsledku konfliktu na Blízkém východě pokračují v silném růstu. Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která ve středu oznámila, že uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv, hovoří o největším narušení dodávek ropy v historii. Americký prezident Donald Trump podle agentury DPA plánuje, že surovinu uvolní z amerických strategických rezerv. Chce tak rostoucí ceny stabilizovat.
08:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v reakci na narušení trhu s ropou kvůli konfliktu na Blízkém východě uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv. Vyšší cena ropy se promítá i na čerpacích stanicích. Průměrná cena nafty v Česku stoupla nad 40 korun za litr. Od začátku války na Blízkém východě 28. února dosud nafta zdražila o víc než sedm korun na litr. Zdražuje i benzin Natural 95, ale o něco pomaleji. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Sněmovna schválila rozpočet pro letošní rok

Poslanecká sněmovna schválila letošní státní rozpočet se schodkem 310 miliard korun. Při schvalování přidala například peníze na sport nebo mládež. Opozice kritizovala mimo jiné podle ní nízké výdaje na obranu. Pro rozpočet hlasovalo 103 poslanců vládní koalice, proti bylo 88 poslanců opozice. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již dříve řekl, že ho vetovat nebude. Loni rozpočet skončil s deficitem 291 miliard korun.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Lázně postrádají arabské klienty. Doufají, že klíčovou sezonu stihnou

Karvinské Lázně Darkov zatím letos kvůli konfliktu na Blízkém východě nemají z této oblasti žádné rezervace. Jde přitom o jejich klíčový trh, odkud každoročně přijíždějí i stovky klientů na dlouhodobé pobyty. Jejich výpadek by tak pro lázně znamenal vážný problém. Dopady konfliktu mohou pocítit také lázeňská zařízení v Karlovarském kraji, kde je arabská klientela rovněž ekonomicky významná.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Jen žádost nestačí. U Nové zelené úsporám teď bude potřeba renovační pas

Nová zelená úsporám (NZÚ) bude pokračovat, program se ale dočká změn. Zájemci třeba budou potřebovat takzvaný renovační pas. Odborníci v tomto dokumentu popíší, jaký je stav budovy a co s ní udělat. Stát již většinově nebude energeticky úsporné přestavby dotovat, pouze zajistí bezúročný úvěr. Na dotace budou mít nárok jen nízkopříjmové domácnosti.
10. 3. 2026

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima prudce klesají. Severomořský Brent odepisuje přes deset procent a vrátil se tak pod 90 dolarů za barel. Jde o reakci na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
10. 3. 2026Aktualizováno10. 3. 2026
Načítání...