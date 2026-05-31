Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží – a to u letecké i automobilové dopravy.
Letecky loni cestovalo na zahraniční dovolenou 47 procent Čechů, zatímco autem vyrazilo necelých 44 procent. Zájem o dovolené podle cestovních kanceláří neklesá ani přes vyšší ceny. Část turistů nicméně mění cílové destinace nebo hledá dostupnější varianty pobytu, samotná poptávka po zájezdech ale zůstává silná.
Podle analytiků se letos do cen promítnou hlavně dražší pohonné hmoty. Letecké palivo kerosin stojí zhruba dvojnásobek, aerolinky ale mají část cen sjednanou dopředu, takže plný dopad se může projevit až v příští sezoně. Už letos však může let čtyřčlenné rodiny do Řecka, Turecka nebo Egypta vyjít přibližně o čtyři tisíce korun dráž. Záležet bude na dopravci i vzdálenosti.
Prodraží se i cestování autem
Nákladnější budou také „dovolenkové“ jízdy autem. Například cesta do Polska může podle odhadů vyjít oproti loňsku asi o pět set korun dráž, na chorvatské pobřeží pak zhruba o tisíc korun. Při cestě na jih Itálie nebo do Španělska si mohou lidé připlatit kolem osmnácti set korun.
Loni Češi za dovolené vydali v průměru dvacet tisíc korun, pobyt v tuzemsku stál přes dvanáct tisíc. Skoro třetina lidí počítá s tím, že letos za dovolenou zaplatí víc než loni, čtyřicet procent chce utratit podobnou částku.
Největší zájem je u cestovních kanceláří dlouhodobě o letecké zájezdy, zejména do Řecka a Španělska. V poslední době ale roste také poptávka po Portugalsku nebo Maltě. Autem Češi nejčastěji míří do Chorvatska, které loni navštívilo téměř osm set tisíc turistů z tuzemska.