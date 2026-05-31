Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží – a to u letecké i automobilové dopravy.

Letecky loni cestovalo na zahraniční dovolenou 47 procent Čechů, zatímco autem vyrazilo necelých 44 procent. Zájem o dovolené podle cestovních kanceláří neklesá ani přes vyšší ceny. Část turistů nicméně mění cílové destinace nebo hledá dostupnější varianty pobytu, samotná poptávka po zájezdech ale zůstává silná.

Podle analytiků se letos do cen promítnou hlavně dražší pohonné hmoty. Letecké palivo kerosin stojí zhruba dvojnásobek, aerolinky ale mají část cen sjednanou dopředu, takže plný dopad se může projevit až v příští sezoně. Už letos však může let čtyřčlenné rodiny do Řecka, Turecka nebo Egypta vyjít přibližně o čtyři tisíce korun dráž. Záležet bude na dopravci i vzdálenosti.

Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí
Prodraží se i cestování autem

Nákladnější budou také „dovolenkové“ jízdy autem. Například cesta do Polska může podle odhadů vyjít oproti loňsku asi o pět set korun dráž, na chorvatské pobřeží pak zhruba o tisíc korun. Při cestě na jih Itálie nebo do Španělska si mohou lidé připlatit kolem osmnácti set korun.

Loni Češi za dovolené vydali v průměru dvacet tisíc korun, pobyt v tuzemsku stál přes dvanáct tisíc. Skoro třetina lidí počítá s tím, že letos za dovolenou zaplatí víc než loni, čtyřicet procent chce utratit podobnou částku.

Největší zájem je u cestovních kanceláří dlouhodobě o letecké zájezdy, zejména do Řecka a Španělska. V poslední době ale roste také poptávka po Portugalsku nebo Maltě. Autem Češi nejčastěji míří do Chorvatska, které loni navštívilo téměř osm set tisíc turistů z tuzemska.

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Přes Česko přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí

Kolumbijci vybírají prezidenta, hlasování provázejí obavy z násilí

Analýza potvrdila, že dron, který narazil do domu v Rumunsku, je ruský

Na jihu Čech se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili třináct lidí

Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

Opozice dle Juchelky blokuje sněmovnu. Jurečka mluví o kádrování kandidátů

VideoResort chce pokračovat ve slučování škol a školek. Motivací mají být výhody

Ministerstvo chce pokračovat ve slučování škol nebo školek. Jeden ředitel by tak působil ve více zařízeních. Spojovat pod jednu správu by se mohly školy nejen v jediné obci, ale i napříč sousedními samosprávami. Už teď svazkové školy získávají skrze rozpočtové určení daní dvacet procent navíc na nepedagogické pracovníky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by jim chtěl nabídnout další výhody. Třeba přes maximální počet vyučovacích hodin hrazených státem. Starosta obce Klučenice Václav Vozábal (KDU-ČSL) vidí nevýhody v tom, že „bude asi třeba redukce nepedagogických a administrativních pracovníků“. Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je důležité pohlídat, aby navzdory slučování bylo regionální školství dostupné.
Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Ohledně financování projektů souvisejících s dostavbou Dukovan panují neshody. Některé obce upozorňují na to, že budou potřebovat víc peněz například na výstavbu ubytovacích kapacit, rozšíření zdravotní péče, škol nebo vodovodů. Akční plán, který schválila minulá vláda, počítá s tím, že náklady dopadů výstavby nových jaderných bloků budou zhruba patnáct miliard korun. Na těchto opatřeních by se přitom měl z osmdesáti procent podílet stát a zbytek financovat kraje a obce. Nyní ale na takové projekty ve státním rozpočtu dost peněz není. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) ČT řekl, že podpora pro obce není automatická a kabinet ji bude posuzovat individuálně.
VideoTejc navrhuje, aby policie povinně uváděla státní příslušnost pachatelů

Policie by mohla mít povinnost uvádět u cizinců, kteří spáchají trestný čin, jejich státní příslušnost. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO). Podle něj není důvod ji tajit. Snížila by se tak prý míra spekulací o národnosti pachatelů. Předsedkyně ústavně-právního výboru Renáta Vesecká (za Motoristy) míní, že pachatelé trestných činů si „tu ochranu nezaslouží“. Výjimka by platila v případech, kdy by zveřejnění mohlo ohrozit další vyšetřování. Někteří opoziční poslanci ke změně ovšem nevidí důvod. „Je to diskriminační a nelidské,“ kritizuje návrh exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS).
Cesta na Tchaj-wan je hodnotová i pragmatická, řekl před odletem Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v neděli před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese „užitek i autoritu“. Ve Vystrčilově delegaci čítající pět desítek členů jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítnutí zdůvodnil tím, že vláda chce dělat pragmatickou, ne hodnotovou politiku.
Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordních 34 milionů korun

Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionu za obraz Nevěstka při aukci loni v listopadu. Olejomalba Piják z roku 1919 přitom začínala v nedělní aukci na vyvolávací ceně devět milionů, uvedla galerie v tiskové zprávě.
Na jihu Čech se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili třináct lidí

Při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou se v neděli odpoledne zranilo třináct lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce. Ostatní byli zraněni lehce, informovala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali cizinci. Silnice je zavřená, uvedl sbor na síti X.
Tejc: Pokud by dotace Agrofertu byly vyplaceny nezákonně, musí být vymáhány

V případě, že by se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnostech vymáhány. V pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové to v neděli řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu nadále vyplácí. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale pro ČTK potvrdil, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO) se i na zemědělské fondy vztahuje pozastavení výplaty dotací.
