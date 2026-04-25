Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí


Události: Ceny leteckého paliva mohou komplikovat dovolené
Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny pohonných hmot i v letectví. Zatímco mezi Evropany roste zájem o dovolenou na starém kontinentu, Evropská unie ústy komisaře pro energetiku varuje před komplikacemi při odletech. Už nyní některé aerolinky kvůli vysokým cenám leteckého paliva ruší lety. Pražské letiště i aerolinky přitom ujišťují, že odlety z Ruzyně budou během léta bez problémů. V případě zrušení letu mohou cestující žádat o kompenzace. Cestovní kanceláře zmiňují zdražování, a to i u již zakoupených zájezdů.

Letos se na Pyrenejský poloostrov, Baleáry a Kanáry chystá na devět set tisíc Čechů, což je zhruba o padesát tisíc více než vloni. Podobně je aktuálně žádanější také Itálie, Chorvatsko nebo Portugalsko.

„Ten zájem je vyšší kvůli situaci na Blízkém východě. Hotely jsou především ve Španělsku už teď často plní, protože sem směřují nejen Češi, ale i klienti z celé Evropy. A to i ti, kteří by původně jeli do vzdálenějších destinací,“ uvádí Simona Fischerová z Blue Style.

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky
Komplikace se zásobami leteckého paliva

Evropská unie nicméně varuje, že by se občanům mohlo kvůli přetíženým trasám nebo nedostatku paliva cestování zkomplikovat. „Zintenzivníme opatření, abychom zajistili, že zásoby paliv, včetně toho leteckého, budou dostatečné napříč celou (Evropskou) Unií,“ řekl k situaci evropský komisař pro energetiku Dan Jorgenson.

Pražské letiště má paliva aktuálně dostatek. Nádrže v blízkosti areálu jsou zaplněné na více než devadesát procent. Česko ze dvou rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou pokryje asi osmdesát procent veškeré potřeby kerosinu na tuzemských letištích. Dvacet procent se dováží z Německa.

„Pro případ, že by hypoteticky na některém z ostrovů chybělo palivo, tak pro ten případ to budeme řešit návozem paliva z Prahy, nebo jiného letiště,“ uvedla mluvčí společnosti SmartWings Vladimíra Dufková.

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA
Zdražování letenek i zájezdů

Už teď ale stoupá cena letenek, některé společnosti ji zvyšují až o dvacet procent. Pokud jde o už zakoupené zájezdy u cestovních kanceláří – ty by zpětně zdražovat neměly.

„Můžeme zvýšit cenu jedině v případě, že ty vstupní záležitosti zvednou cenu alespoň o osm procent a více – tam cestovní kancelář může zájezd zdražit, ale většina cestovních kanceláří to nedělá. Snaží se nezdražit zájezdy lidem, kteří už si zájezd koupili,“ říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Ti, co se na to teprve chystají, ale zřejmě zaplatí víc. „Ano, ke zdražení může dojít, protože pokud letecké palivo zdraží, letecké společnosti musí zdražit letenky, takže to se na ceně zájezdů může promítnout,“ dodal mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.

Za zpožděný let z dovolené můžou cestující dostat kompenzaci
Cestující může žádat o náhrady

V případě zpoždění letu se má cestující obrátit na dopravce. Podle výkonné ředitelky společnosti Clik2Claim Jany Karagül, je „stěžejním dokladem určitě letenka a veškeré faktury a účtenky.“ Klient má nárok na ubytování, stravu, odvoz na hotel a pak zpět na letiště v den odletu. U ubytování by se mělo jednat zpravidla o osmdesát eur na noc, klient by měl volit nějakou běžnou restauraci, dodává Karagul.

Dopravce by měl co nejdříve zajistit náhradní let nebo vrátit celou částku za letenku. Při čekání má cestující nárok na ubytování a občerstvení. U spojů z Unie, nebo aerolinek, které jsou v EU registrované, mohou cestující dostat i kompenzaci, maximálně však šest set eur (zhruba 14 600 korun). To ale neplatí, když škoda vznikne kvůli mimořádným událostem – jako je třeba počasí, stávka nebo válka.

Aerolinky žádají EU o pomoc s dopady války na Blízkém východě
„Pokud jde o nedostatek leteckého paliva, potom to zpravidla nebude mimořádná okolnost, takže cestující by měli mít právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 euro v závislosti na vzdálenosti letu,“ říká poradce z Evropského spotřebitelského centra Ondřej Tichota.

Počet lidí, kteří žádají o kompenzace, v posledních týdnech prudce roste. Mohou za to zavřené trasy, nedostatek paliva i vysoké ceny kerosinu. Aerolinkám se tak nevyplatí létat, a proto ruší spoje.

Aerolinky ruší tisíce letů

Například německá Lufthansa zrušila dvacet tisíc letů, převážně těch kratších z Mnichova, Frankfurtu, Curychu, Vídně, Bruselu, nebo Říma. Do skupiny Lufthansa patří kromě německého dopravce například také rakouské nebo bruselské aerolinky. Ty ve čtvrtek oznámily, že snižují velikost základního zavazadla v ceně letenky.

Loni aerolinky nahlásily zhruba třicet osm milionů letů. Asi tři a půl procenta z nich se zrušilo, nebo mělo zpoždění nad tři hodiny. Podle odhadu mezinárodní asociace leteckých dopravců tak mělo na kompenzaci nárok až 175 milionů cestujících. Letos by jich mohlo být podle prvních odhadů až o desetinu víc.

Zájem o cestování letadlem přitom v posledních letech prudce vzrostl. Jen terminály na pražském letišti Václava Havla by letos mělo projít téměř devatenáct milionů lidí.

Přetížené linky, plné hotely. Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety
Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

před 39 mminutami
Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny pohonných hmot i v letectví. Zatímco mezi Evropany roste zájem o dovolenou na starém kontinentu, Evropská unie ústy komisaře pro energetiku varuje před komplikacemi při odletech. Už nyní některé aerolinky kvůli vysokým cenám leteckého paliva ruší lety. Pražské letiště i aerolinky přitom ujišťují, že odlety z Ruzyně budou během léta bez problémů. V případě zrušení letu mohou cestující žádat o kompenzace. Cestovní kanceláře zmiňují zdražování, a to i u již zakoupených zájezdů.
Středula byl znovu zvolen do čela odborové konfederace ČMKOS

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Místopředsedy byli znovuzvoleni Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.
Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy

Nová firma, do níž chce ČEZ vyčlenit svou nevýrobní část, by měla vzniknout do konce 1. čtvrtletí příštího roku, sdělil v pátek šéf společnosti Daniel Beneš. Následně bude hledat investory. ČEZ chce do dceřiné společnosti vyčlenit ze své současné struktury prodej a distribuci energií, obchodování či energetické služby. Podle analytiků jde o zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti. Rozhodovat o něm bude červnová valná hromada firmy.
Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Poslanci v pátek absolutní většinou 103 hlasů schválili možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, proti bylo 46 členů opozice. O cenách benzinu a nafty už tak nemá rozhodovat ministerstvo financí cenovými výměry. Kritici návrhu poukazovali mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Návrh zákona Senát vetoval v týdnu, dolní komora nyní veto přehlasovala a předlohu dostane k podpisu prezident. Debatu nad opatřením na plénu provázela pře o to, kdo politikaří.
Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

Maximální denní ceny paliv, které určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku zvýší o 82 haléřů na 42,86 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za 42,19 koruny za litr, tedy o 58 haléřů dráž než v pátek. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Ministerstvo financí stanovuje ceny od předminulého týdne, mělo by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
VideoK jednotnému měsíčnímu hlášení se zatím přihlásila polovina zaměstnavatelů

Firmy mají poslední týden na registraci k jednotnému měsíčnímu hlášení. Systém, který má nahrazovat až 25 formulářů pro různé úřady, spustil stát 1. dubna. K hlášení se zatím registrovala asi polovina zaměstnavatelů z více než čtyř set tisíc. Podobně jsou na tom zaslané údaje o zaměstnancích, těch má být kolem šesti milionů. Firmy se do konce dubna musejí registrovat a nahlásit všechny zaměstnance. Do 20. května pak podat první měsíční hlášení a nejpozději do konce června doplnit hlášení za první tři měsíce roku. Všechny účetní systémy ale nejsou připravené, což výrazně komplikuje práci mzdovým účetním.
VideoTo opatření mělo přijít mnohem dřív, míní Šlachta o cenových stropech paliv

„Je to nástroj, který vláda potřebuje,“ reagoval senátor z klubu ANO a předseda Přísahy Róbert Šlachta na dotaz, proč hlasoval pro zákon o vládní regulaci pohonných hmot. Vadila mu však reakční doba vlády, než zavedla cenové stropy pohonných hmot. „To opatření mělo přijít mnohem dřív,“ domnívá se. Podle Šlachty by měla Evropa urychlit svůj odklon od fosilních paliv. „Když se budeme k Rusku přiklánět a budeme se bavit o ruské ropě, tak Rusku to bude jenom pomáhat,“ vysvětlil. Dále v Interview ČT24 odpovídal na otázky Jiřího Václavka ohledně dostavby dálnice z Brna do Vídně či budoucnosti hnutí Přísaha.
