Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny pohonných hmot i v letectví. Zatímco mezi Evropany roste zájem o dovolenou na starém kontinentu, Evropská unie ústy komisaře pro energetiku varuje před komplikacemi při odletech. Už nyní některé aerolinky kvůli vysokým cenám leteckého paliva ruší lety. Pražské letiště i aerolinky přitom ujišťují, že odlety z Ruzyně budou během léta bez problémů. V případě zrušení letu mohou cestující žádat o kompenzace. Cestovní kanceláře zmiňují zdražování, a to i u již zakoupených zájezdů.
Letos se na Pyrenejský poloostrov, Baleáry a Kanáry chystá na devět set tisíc Čechů, což je zhruba o padesát tisíc více než vloni. Podobně je aktuálně žádanější také Itálie, Chorvatsko nebo Portugalsko.
„Ten zájem je vyšší kvůli situaci na Blízkém východě. Hotely jsou především ve Španělsku už teď často plní, protože sem směřují nejen Češi, ale i klienti z celé Evropy. A to i ti, kteří by původně jeli do vzdálenějších destinací,“ uvádí Simona Fischerová z Blue Style.
Komplikace se zásobami leteckého paliva
Evropská unie nicméně varuje, že by se občanům mohlo kvůli přetíženým trasám nebo nedostatku paliva cestování zkomplikovat. „Zintenzivníme opatření, abychom zajistili, že zásoby paliv, včetně toho leteckého, budou dostatečné napříč celou (Evropskou) Unií,“ řekl k situaci evropský komisař pro energetiku Dan Jorgenson.
Pražské letiště má paliva aktuálně dostatek. Nádrže v blízkosti areálu jsou zaplněné na více než devadesát procent. Česko ze dvou rafinerií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou pokryje asi osmdesát procent veškeré potřeby kerosinu na tuzemských letištích. Dvacet procent se dováží z Německa.
„Pro případ, že by hypoteticky na některém z ostrovů chybělo palivo, tak pro ten případ to budeme řešit návozem paliva z Prahy, nebo jiného letiště,“ uvedla mluvčí společnosti SmartWings Vladimíra Dufková.
Zdražování letenek i zájezdů
Už teď ale stoupá cena letenek, některé společnosti ji zvyšují až o dvacet procent. Pokud jde o už zakoupené zájezdy u cestovních kanceláří – ty by zpětně zdražovat neměly.
„Můžeme zvýšit cenu jedině v případě, že ty vstupní záležitosti zvednou cenu alespoň o osm procent a více – tam cestovní kancelář může zájezd zdražit, ale většina cestovních kanceláří to nedělá. Snaží se nezdražit zájezdy lidem, kteří už si zájezd koupili,“ říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
Ti, co se na to teprve chystají, ale zřejmě zaplatí víc. „Ano, ke zdražení může dojít, protože pokud letecké palivo zdraží, letecké společnosti musí zdražit letenky, takže to se na ceně zájezdů může promítnout,“ dodal mluvčí CK Alexandria Petr Šatný.
Cestující může žádat o náhrady
V případě zpoždění letu se má cestující obrátit na dopravce. Podle výkonné ředitelky společnosti Clik2Claim Jany Karagül, je „stěžejním dokladem určitě letenka a veškeré faktury a účtenky.“ Klient má nárok na ubytování, stravu, odvoz na hotel a pak zpět na letiště v den odletu. U ubytování by se mělo jednat zpravidla o osmdesát eur na noc, klient by měl volit nějakou běžnou restauraci, dodává Karagul.
Dopravce by měl co nejdříve zajistit náhradní let nebo vrátit celou částku za letenku. Při čekání má cestující nárok na ubytování a občerstvení. U spojů z Unie, nebo aerolinek, které jsou v EU registrované, mohou cestující dostat i kompenzaci, maximálně však šest set eur (zhruba 14 600 korun). To ale neplatí, když škoda vznikne kvůli mimořádným událostem – jako je třeba počasí, stávka nebo válka.
„Pokud jde o nedostatek leteckého paliva, potom to zpravidla nebude mimořádná okolnost, takže cestující by měli mít právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 euro v závislosti na vzdálenosti letu,“ říká poradce z Evropského spotřebitelského centra Ondřej Tichota.
Počet lidí, kteří žádají o kompenzace, v posledních týdnech prudce roste. Mohou za to zavřené trasy, nedostatek paliva i vysoké ceny kerosinu. Aerolinkám se tak nevyplatí létat, a proto ruší spoje.
Aerolinky ruší tisíce letů
Například německá Lufthansa zrušila dvacet tisíc letů, převážně těch kratších z Mnichova, Frankfurtu, Curychu, Vídně, Bruselu, nebo Říma. Do skupiny Lufthansa patří kromě německého dopravce například také rakouské nebo bruselské aerolinky. Ty ve čtvrtek oznámily, že snižují velikost základního zavazadla v ceně letenky.
Loni aerolinky nahlásily zhruba třicet osm milionů letů. Asi tři a půl procenta z nich se zrušilo, nebo mělo zpoždění nad tři hodiny. Podle odhadu mezinárodní asociace leteckých dopravců tak mělo na kompenzaci nárok až 175 milionů cestujících. Letos by jich mohlo být podle prvních odhadů až o desetinu víc.
Zájem o cestování letadlem přitom v posledních letech prudce vzrostl. Jen terminály na pražském letišti Václava Havla by letos mělo projít téměř devatenáct milionů lidí.
