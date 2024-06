Za zpožděný let z dovolené můžou cestující dostat kompenzaci

Události: Za zpožděný let mají cestující nárok na kompenzaci (zdroj: ČT24)

Cestující museli zbytek noci strávit na letišti, ubytování dostali až odpoledne. Do Prahy se nakonec vrátili skoro o den později. Veronika Douglas chce za cestovní nepříjemnosti kompenzaci. „Požaduji vrácení plné částky,“ uvedla.

Veronika Douglas strávila téměř dva týdny na Mallorce. Pobyt na ostrově si ale ještě nedobrovolně prodloužila kvůli zpožděnému letu. „Měli jsme odletět ve čtvrtek ráno se Smartwings, už jsme nastupovali do letadla a najednou nám řekli, že musíme zpátky, že je letadlo plné písku,“ líčí situaci, která nejen ji zaskočila.

Pokud ale o takovouto mimořádnost nejde, má cestující nárok až na šest set eur v závislosti na vzdálenosti do cíle. Zpoždění musí činit alespoň tři hodiny a nárok vzniká při letech z nebo do Evropské unie. „Složitější situace je, když odlétá z letiště mimo EU a dopravce je se sídlem mimo evropská společenství, potom záleží na rozhodném právu,“ doplnil ředitel spotřebitelské organizace Onlinemediator Tomáš Večl.

„Záležitosti ohledně letadel jsou plně v rukou letecké společnosti. Jedině letecká společnost totiž může rozhodnout, kdy může letadlo do vzduchu,“ reagoval na požadavek tiskový mluvčí skupiny DER Touristik Jan Bezděk.

Náhradu bude požadovat i David Rangl s rodinou. Dvě hodiny před odletem také z Mallorcy jim společnost Eurowings zrušila spoj při přestupu. „Doletěli jsme do Düsseldorfu a tam nastal problém, že nám zrušili letadlo, které mělo letět do Prahy,“ popisuje David Rangl.

Na německém letišti strávili bezprizorní pasažéři sedm hodin. Do Česka nakonec letecká společnost vypravila autobus. „Dojeli jsme do Prahy přesně o den později,“ upřesnil Rangl. Společnost Eurowings se k případu do uzávěrky reportáže nevyjádřila.