V Rusku narazil vlak do zříceného mostu, nejméně sedm lidí zemřelo

V ruské Brjanské oblasti se v noci na neděli zřítil most, do něhož následně narazil osobní vlak a vykolejil. Nejméně sedm lidí zahynulo, uvedl gubernátor oblasti Alexander Bogomaz. V nemocnicích podle něj skončilo 44 z 69 zraněných lidí. Zraněny byly i tři děti, jedno těžce, uvedl gubernátor. Úřady bez uvedení dalších podrobností tvrdí, že se most zřítil v důsledku zásahu zvenčí. Dopravní most se zřítil také v Kurské oblasti.