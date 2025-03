Ukrajinský tým jedná s Američany v Saúdské Arábii

před 38 m minutami

Ukrajina je připravena jednat o ukončení ruské války, prohlásil vedoucí ukrajinské delegace a šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak při příchodu na jednání s americkými představiteli v Džiddě v Saúdské Arábii. Naznačil, že prioritami je ochrana ukrajinských zájmů, jasná vize ukončení války s Ruskem a efektivní spolupráce s americkými partnery. Zatímco Kyjev připouští vstřícné kroky, Moskva žádné ústupky nenabízí a dál trvá na požadavcích, které znamenají kapitulaci a podrobení Ukrajiny Kremlu.

Ukrajinská strana hodlá v Džiddě podle dřívějších informací navrhnout jako první krok k ukončení války příměří ve vzduchu a na moři a výměnu všech zajatců. Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se jednání v Džiddě rovněž účastní, myšlenku příměří ve vzduchu a na moři už dříve opatrně přivítal. Moskva ovšem variantu dočasného příměří odmítá. Ukrajinsko-amerických jednání se kromě Jermaka a Rubia účastní i poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Mike Waltz, v ukrajinské delegaci jsou ministři zahraničí a obrany Andrij Sybiha a Rustem Umerov. Rubio se v zasedacím sále usmíval do kamer, zatímco na protější straně stolu seděli ukrajinští představitelé, jejichž tváře nevyjadřovaly žádné emoce, popsala agentura AP atmosféru v luxusním hotelu, kde se schůzka koná. Na místě je i ministr zahraničí hostitelské země.

Rubio čeká od Ukrajiny ústupky, Moskva žádné nenabízí Rubio při letu do Džiddy řekl, že americká delegace nenavrhne žádná konkrétní opatření k ukončení konfliktu, ale spíše chce slyšet od Ukrajiny, co by byla ochotna zvážit. „Nebudu klást žádné podmínky ohledně toho co musí anebo mají udělat,“ řekl Rubio. „Chceme si vyslechnout, jak daleko jsou ochotni zajít, a pak to porovnat s tím, co chtějí Rusové, a zjistit, jak daleko od sebe skutečně jsou.“ Rubio už dříve řekl, že od schůzky očekává mimo jiné to, že bude jasně patrná ukrajinská připravenost k těžkým krokům. Rusko dává opakovaně najevo, že jeho požadavky se nemění a že jen pouhou podmínkou pro zahájení rozhovorů s Kyjevem je odstoupení jihu a východu Ukrajiny Moskvě, omezení ukrajinských ozbrojených sil, neutrální status země či záruka, že Ukrajina nevstoupí do NATO – tedy podmínky, které se rovnají kapitulaci Ukrajiny a jejímu podrobení Moskvou. Také americký Institut pro studium války ve své pondělní zprávě podotkl, že ruský postoj se nemění a že Moskva trvá na těchto svých požadavcích. Zároveň napsal, že Rusko sice nadále veřejně prohlašuje, že chce mír, ale nenabízí žádné vlastní ústupky v ostrém kontrastu s ústupky, které již nabídla Ukrajina.

NBC News: Trump bude chtít po Kyjevu územní ústupky Rubio podle AP také řekl, že během schůzky by mohla být podepsána americko-ukrajinská dohoda o vzácných kovech a nerostech, ale zdůraznil, že to není podmínka pro to, aby Spojené státy postoupily v jednáních s Ukrajinou či s Ruskem. Řekl, že ve skutečnosti by mohlo dávat větší smysl dohodnout podrobnosti dohody, která je nyní spíše memorandem o porozumění, jež vynechává mnohé konkrétní záležitosti. Stanice NBC News uvedla, že americký prezident Donald Trump dal svým poradcům soukromě najevo, že mu nebude stačit uzavření dohody o nerostech s Ukrajinou, pokud má Kyjevu odblokovat americkou pomoc a zpravodajské informace. Po ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském bude údajně chtít územní ústupky vůči Rusku, možná bude dokonce požadovat kroky vedoucí k jeho odstoupení z funkce.