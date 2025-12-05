Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody

Americký nejvyšší soud dovolil v noci na pátek Texasu, aby používal nově vytyčené volební obvody, které zvýhodňují republikány. Informují o tom agentury AP a Reuters. Využívání nových obvodů dříve zablokoval federální soud.
Republikáni letos v Texasu schválili překreslení volebních obvodů. Díky změnám hranic a tudíž skladby voličů by republikáni mohli získat až pět mandátů v obvodech, kde v předchozích volbách do Sněmovny reprezentantů zvítězili demokraté.
Používání nové mapy volebních obvodů však v listopadu zakázal federální soud. Podle něj zákonodárci změnili hranice obvodů na základě rasových úvah, což je zakázané. Texaští představitelé se tak obrátili na nejvyšší soud. Ten v noci na pátek Texasu umožnil používat novou mapu obvodů.
Republikáni se budou snažit obhájit ve volbách v příštím roce většinu ve Sněmovně reprezentantů, která je nyní těsná. Překreslením obvodů ve státech, kde vládnou, se snaží vytvořit vhodné podmínky pro svůj volební úspěch. V reakci na to například Kalifornie, kde vládnou demokraté, rovněž změnila hranice obvodů tak, aby znevýhodnila republikány.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit složení obyvatelstva v obvodě, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. Nejvyšší soud USA v roce 2019 zakázal federálním soudům zasahovat do případů gerrymanderingu, jehož účelem je získání výhody pro politickou stranu. Zůstává nelegální překreslování volebních obvodů založené převážně na rase.