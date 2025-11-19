Americký federální soud zablokoval překreslení volebních obvodů v Texasu


Americký federální soud zablokoval republikány prosazené překreslení volebních obvodů ve státě Texas. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž jde o „velkou ránu“ zejména pro texaské republikány, které ke změnám hranic kongresových obvodů vyzýval prezident Donald Trump. Chtěl tím dosáhnout co největšího počtu zvolených republikánů a ubránit těsnou většinu strany ve Sněmovně reprezentantů.

Nová volební mapa v Texasu byla podle soudu nesprávně vytvořena na základě rasových kritérií. Guvernér Greg Abbott označil rozhodnutí za „absurdní“, jeho administrativa okamžitě podala odvolání k Nejvyššímu soudu.

Texas překresluje volební mapy
Volební místnost

Krok Texasu vytvořit novou volební mapu, která by mohla pomoci republikánům získat až pět křesel ve Sněmovně reprezentantů nyní držených demokraty, spustil bitvu o změnu podoby volebních obvodů i v dalších státech USA – a to jak v těch řízených republikány, tak v těch demokraty.

Federální soud v Texasu rozhodl ve prospěch občanských sdružení, která překreslení obvodů napadla. Zablokoval vstup legislativy v platnost a rozhodl, že pro příští kongresové volby se musí použít volební mapa z roku 2021. Republikáni aktuálně ovládají 25 z 38 texaských křesel ve Sněmovně reprezentantů.

Texaští republikáni schválili změny, kterými si mohou udržet většinu v Kongresu
Demokratičtí zákonodárci v Texasu v boji o změnu volebních obvodů

Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit složení obyvatelstva v obvodě, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. Nejvyšší soud USA v roce 2019 zakázal federálním soudům zasahovat do případů gerrymanderingu, jehož účelem je získání výhody pro politickou stranu. Překreslování volebních obvodů založené převážně na rase ale zůstává nelegální.

Podle nynějšího verdiktu federálního soudu porušovala nová volební mapa v Texasu ústavní záruky na rovnost před zákonem a ochranu proti rasové diskriminaci při hlasování. Občanská sdružení argumentovala, že v Texasu žije pouze 40 procent bělochů, nicméně bělošští voliči kontrolují přes 73 procent kongresových křesel.

Kalifornský Senát překreslil obvody, reagoval na obdobný krok Texasu
Volební místnost

