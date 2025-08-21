Kalifornský Senát schválil změnu volebních obvodů ve státě. Měl by vynést více mandátů demokratům ve volbách do federální Sněmovny reprezentantů. Demokratická strana tvrdí, že se jedná o reakci na podobný krok v Texasu, kde by překreslení hranic obvodů mělo pomoci republikánům. Volby do Sněmovny reprezentantů, kde mají republikáni těsnou většinu, se konají v příštím roce. Informovala o tom agentura Reuters.
Kalifornský Senát překreslil obvody, reagoval na obdobný krok Texasu
Schválený návrh by mohl kalifornským demokratům vynést až pět mandátů navíc ve srovnání s předchozími volbami. To je stejný počet mandátů, které by mohli získat navíc republikáni v případě, že Texas schválí svou změnu hranic obvodů. Zákony ještě musí v obou státech posoudit druhá zákonodárná komora – v Kalifornii Sněmovna reprezentantů, v Texasu Senát. V Kalifornii mají ve státním parlamentu převahu demokraté, v Texasu republikáni.
Texaští demokraté se pokusili zabránit překreslení obvodů tím, že utekli ze státu, aby státní Sněmovna reprezentantů nebyla usnášení schopná. Nakonec se však do Texasu vrátili a tamní dolní komora parlament návrh republikánů schválila ve středu.
O nové skladbě Sněmovny reprezentantů rozhodnou voliči v příštím roce v takzvaných volbách v polovině mandátu. Kdyby republikáni ztratili v dolní komoře většinu, tak by to mohlo zkomplikovat vládnutí prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Účelové překreslení volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje ve Spojených státech. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.