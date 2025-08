Začala bitva o americké volební okrsky, píše WSJ

Demokraté z texaské Sněmovny reprezentantů opustili svůj domovský stát, aby před blížícími se volbami do Kongresu v polovině prezidentského mandátu zablokovali překreslení hranic volebních obvodů, které by údajně bylo ve prospěch Republikánské strany. Podle serveru The Wall Street Journal (WSJ) „vypukla celostátní bitva“. Demokratičtí guvernéři Kalifornie či New Yorku totiž vyzvali k podobným změnám ve svých státech.

Texaská sněmovna v pondělí na mimořádné legislativní schůzi měla začít projednávat změnu hranic volebních obvodů, která by podle médií prospěla Republikánské straně příští rok ve volbách do celostátní Sněmovny reprezentantů, tedy v polovině prezidentského mandátu. Těmto volbám se také někdy říká midterms. Podle odhadu agentury AFP by si republikáni mohli díky změně v Texasu polepšit až o pět mandátů. Podle analytika a amerikanisty Jiřího Pondělíčka až na dvě výjimky midterms od devadesátých let přinášejí porážku straně, jež drží prezidentské křeslo. Podle amerických médií se v Texasu jedná o takzvaný gerrymandering. Tímto pojmem se označuje praxe v americké politice, při které dochází k účelové manipulaci s hranicemi volebních obvodů na základě znalosti volebních preferencí, jež dává jednomu politickému subjektu výhodu nad jeho soupeři.

Jak rozdělení volebních okrsků může ovlivnit volby

Aby byla texaská Sněmovna reprezentantů usnášeníschopná, musí se zasedání účastnit alespoň 100 ze 150 zákonodárců. Z Texasu podle médií odešlo přes padesát demokratických zákonodárců. Podle amerického tisku jim hrozí zadržení a pokuta 500 dolarů denně (10 600 korun). Vypátrat a zadržet, rozhodli republikáni Texaští republikánští zákonodárci v pondělí odhlasovali v poměru 86 ku 6 vydání civilních zatykačů na jejich nepřítomné demokratické protějšky. Republikánský guvernér Greg Abbott následně nařídil státní policii, aby „vypátrala, zadržela a přivedla do sněmovny každého člena, který se zřekl své povinnosti vůči Texasanům“. Příkazy k zadržení vydané texaskou sněmovnou však platí pouze uvnitř daného státu. „Uděláme vše, co můžeme, abychom každého z nich ochránili,“ uvedl demokratický guvernér státu Illinois J. B. Pritzker. Mnoho texaských demokratických zákonodárců se totiž uchýlilo do jeho státu, konkrétně Chicaga. Podle BBC mají demokratičtí zákonodárci v plánu zůstat mimo svůj domovský stát po dobu dvou týdnů, až do konce mimořádné legislativní schůze sněmovny.

Abbott některým demokratickým zákonodárcům vyhrožoval, že je z postů odvolá. Demokraté reagovali, že vydává klamavé informace, aby prosadil pravomoci, které nemá. V Texasu snahy o gerrymandering začaly poté, co na Abbotta naléhal prezident Donald Trump. Zatímco někteří texaští republikáni zpočátku naznačovali, že se zdráhají přidat byť jen dvě další křesla, Trump přesvědčil Abbotta, aby se pokusil o riskantní krok a získal dalších pět mandátů, napsal server WSJ. Nová volební mapa Texasu zveřejněná minulý týden vytváří pět nových volebních obvodů, z nichž čtyři mají většinově hispánské obyvatelstvo. Ti v prezidentských volbách výrazně podporovali Trumpa. Podle WSJ je však riskantní předpokládat, že se jejich náklonost přenese i na Republikánskou stranu jako celek, zejména když v minulých volbách hispánští voliči své hlasy rozdělili rovnoměrně mezi obě strany.

„Musíme bojovat ohněm proti ohni,“ vyzval Newsom Trump a jeho spojenci se zaměřují i na další státy, Ohio, Floridu, Indianu nebo Missouri, aby získali další křesla. Na jejich počínání zareagovali demokratičtí guvernéři ve státech New York a Kalifornie, kteří začali připravovat vlastní návrh na překreslení hranic volebních obvodů ve svůj prospěch. Podle WSJ se k podobnému kroku chystá také Illinois. „Jako země se nacházíme v hrozné situaci, ale pokud nebudeme reagovat, bude to ještě horší,“ míní demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz, který v roce 2024 kandidoval na viceprezidenta. Nyní vyzval demokraty, kteří mohou ve svých státech změnit volební mapu, že by tak měli učinit, pokud soudy republikánský gerrymandering v Texasu nezastaví. „Jsme ve válce,“ řekla v pondělí na tiskové konferenci s některými texaskými demokraty guvernérka New Yorku Kathy Hochulová. Potvrdila, že podporuje změnu nebo zrušení tamní nezávislé komise, která vymezuje hranice kongresových volebních obvodů. „Rukavice jsou dole a já říkám: ‚Ukažte, co umíte,‘“ dodala. Illinois je už nyní pod silným vlivem gerrymanderingu. Ve státě, kde Trump získal 44 procent hlasů v roce 2024, drží Republikánská strana pouze tři ze sedmnácti křesel, které v celostátní Sněmovně reprezentantů obsazují politici z Illinois. Nicméně Pritzker připustil, že se může pokusit vytlačit i tuto zbývající republikánskou trojici, napsal WSJ. „Oni to myslí vážně. Ani my si nemůžeme dovolit to brát na lehkou váhu. Musíme bojovat ohněm proti ohni,“ řekl na adresu republikánů guvernér Gavin Newsom z Kalifornie, který v listopadu 2025 plánuje voličům předložit návrh na změnu tamních volebních okrsků.