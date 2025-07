Bílý dům krotí ministra obrany, jeho kroky mohou ohrozit efektivitu armády, píší média

před 2 h hodinami | Zdroj: Washingon Post , New York Times , The Wall Street Journal , Reuters , X , ABC News , Australian Broadcasting Corporation

Tým amerického ministra obrany Petea Hegsetha dostal podle deníku The Washington Post po stížnosti pokyn, aby zastavil vyšetření na detektorech lži. Stížnost měla podle listu přijít od Hegsethova vysoce postaveného poradce a „loajálního pěšáka prezidenta Donalda Trumpa“ Patricka Weavera. Část amerických médií již delší dobu informuje o údajných ministrových výhrůžkách a tlaku na generály a další spolupracovníky. Roste tak prý obava, že Hegsethovy kroky mohou ohrozit a podkopat připravenost a efektivitu ozbrojených sil USA.

Agentura Reuters zase informuje o případu jednoho z ministrových hlavních poradců Dana Caldwella, který byl v dubnu během vyšetřování úniků informací eskortován z Pentagonu. Ačkoli Caldwell není tak známý jako jiní vysocí představitelé Pentagonu, jeho význam byl zdůrazněn v uniklé textové zprávě na platformě Signal, kterou zveřejnil deník The Atlantic. V ní Hegseth označil Caldwella za „nejlepšího kontaktního člena“ Rady národní bezpečnosti, která se v té době připravovala na zahájení úderů proti hútíům v Jemenu.

Stanice ABC News potvrdila, že ministr obrany na nejméně dvou oddělených schůzkách obvinil vysoce postavené vojenské důstojníky z úniku informací do médií a pohrozil jim, že je podrobí právě testu na detektoru lži. Například na admirála Christophera Gradyho, který tehdy přechodně působil jako předseda Sboru náčelníků štábů, Hegseth podle stanice zakřičel: „Připojím tě k tomu detektoru lži!“ přičemž měl ve větě použít vulgarismus.

Podle deníku The Washington Post (WP) si Weaver, který je spolupracovníkem bezpečnostního poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Stephena Millera, stěžoval na potenciální ministrovo nařízení, aby se podrobil detektoru lži, letos na jaře. Zásah Bílého domu přišel formou telefonátu od osoby blízké administrativě, řekli WP osoby obeznámené s celou záležitostí pod podmínkou anonymity z obav z odvety ze strany Trumpovy administrativy. Podle zdrojů testy na detektoru lži probíhaly v průběhu několika týdnů se souhlasem Hegsetha.

Hegseth naproti tomu podobně jako Trump kritizuje média a obviňuje je z předpojatosti. Po amerických úderech na íránská jaderná zařízení například o sdělovacích prostředcích prohlásil, že fandění proti Trumpovi a prezidentově administrativě „mají zakořeněné v DNA a krvi“. Důvodem podle něj je, že tato média nechtějí, aby byla Trumpova administrativa „tak moc úspěšná“.

Ministra se prý snažil krotit i předseda Sboru náčelníků štábů

Podle deníku The New York Times (NYT) definovaly podezření na úniky informací a nedůvěra k vysokým vojenským důstojníkům velkou část prvních šesti měsíců stávajícího ministra obrany USA ve funkci. Na jaře se prý Hegseth rozhodl nepovýšit generálporučíka Douglase A. Simse, který vedl jednotky během pěti misí v Afghánistánu a Iráku, protože ho bez důkazů podezříval, že prozradil citlivé informace do médií, uvedly pro NYT tři osoby obeznámené se záležitostí.

Když byl Sims obvinění zbaven, Hegseth krátce souhlasil s jeho povýšením, jen aby začátkem tohoto měsíce znovu změnil názor. Tentokrát ministr, který v minulosti pracoval jako moderátor Trumpovi blízké televize Fox News, tvrdil, že vysoký důstojník má příliš blízko k generálu Marku Milleymu, bývalému předsedovi Sboru náčelníků štábů, kterého Trump obvinil z neloajality.