Nákup a provoz F-35 projdou koaličním auditem, řekla Schillerová

Smlouvy na nákup a provoz 24 nadzvukových letounů F-35 za zhruba 150 miliard i dosavadní platby projdou koaličním auditem. ČT to sdělila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Reagovala tím i na ministra obrany a jeho slova ze sociálních sítí SPD. Jaromír Zůna řekl, že jeho resort udělá analýzu i s možností výpovědi smlouvy. S tou ale hnutí ANO nesouhlasí. Další z vicepremiérů Karel Havlíček (ANO) už dřív řekl, že nákup F-35 je rozhodnutou věcí.

„Studujeme smlouvu, studujeme podmínky. Studujeme zálohy, jak byly placeny, jestli nebyly přepláceny a tak dále. To jsou všechno věci, o které jsme se zajímali i v minulosti, ale neměli jsme dostatek informací logicky z opozičních lavic,“ uvedla Schillerová.

Zůna řekl na facebooku SPD, že jeho resort bude připraven připravit podklady a analýzy pro vládu k rozhodnutí o budoucnosti projektu F-35 včetně možnosti odstoupení od smlouvy.

Vypovězení smlouvy odmítal i premiér Andrej Babiš (ANO). „Určitě nebudeme dělat z České republiky banánovou republiku, že nebudeme respektovat závazky státu, které převzala vláda, to je jasné. Ale můžeme se samozřejmě dívat na smlouvu, můžeme vyjednávat s dodavatelem a tak dále,“ poznamenal Babiš v říjnu.

Nákup stíhaček dál jednoznačně podporují všechny strany předchozí koalice. Podle nich je klíčový pro zajištění obrany vzdušného prostoru Česka i jeho spojenců.

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)

„Jestli si něco nemůže naše armáda, celý resort ministerstva obrany, dovolit, tak je to vlastně nějaká nestabilita, kdy jeden ministr něco schválil, druhý to zrušil a doplatila na to armáda,“ podotkla bývala ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Podle exministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) by to byla ohromná chyba, aby Česko odstupovalo od něčeho, jakým směrem jde vlastně celé NATO. „Byla by to ohromná chyba pro naši bezpečnost,“ řekl.

Česko podepsalo nákup letounů F-35
Letoun F-35

