Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Ceny ropy se v úterý vrátily k růstu, na trhu přetrvávají obavy z dlouhodobějšího narušení dodávek suroviny z Blízkého východu. Severomořská ropa Brent krátce po 8:00 SEČ vykazovala růst o téměř čtyři procenta a nacházela se v blízkosti 104 dolarů (přes 2200 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes čtyři procenta a pohybovala se nedaleko 97,50 dolaru (asi 2075 korun) za barel.
Konflikt na Blízkém východě vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. V pondělí nicméně ceny ropy klesly po zprávách, že několik lodí průlivem proplulo. K pondělnímu poklesu cen přispěly rovněž úvahy o možném uvolnění další suroviny ze strategických rezerv.
Americký prezident Donald Trump v posledních dnech vyzývá spojence, aby pomohli Spojeným státům zajistit bezpečnost v Hormuzském průlivu. Řada zemí ale k této výzvě zaujala odmítavý postoj.
„Rizika jsou nadále vysoká. Stačí, aby jediný člen íránských milic vystřelil raketu nebo umístil minu na proplouvající tanker, a situace se opět vyhrotí,“ upozornil podle agentury Reuters analytik Tony Sycamore ze společnosti IG.
Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v pondělí prohlásil, že členové organizace by mohli v případě potřeby uvolnit další nouzové zásoby ropy nad rámec už schválených 400 milionů barelů.