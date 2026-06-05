Bitcoin se poprvé od října 2024 propadl pod hranici 60 tisíc dolarů

Cena nejrozšířenější kryptoměny bitcoin se v pátek poprvé od října 2024 propadla pod hranici šedesáti tisíc dolarů (1,3 milionu korun). Investoři se kvůli širší globální nejistotě zbavují aktiv považovaných za riziková. Více než kryptoměny je nyní zajímají investice do umělé inteligence (AI). Podle některých analytiků se někteří také mohou chystat z peněz utržených za bitcoin nakoupit akcie vesmírné společnosti SpaceX, která příští týden vstupuje na akciovou burzu.
Krátce po 19:00 SELČ se bitcoin prodával na burze Bitstamp za zhruba 60 900 dolarů, a za posledních čtyřiadvacet hodin tak klesal o 3,6 procenta. Za týden ztrácí více než sedmnáct procent a za měsíc odepisuje přes pětadvacet procent.
Bitcoin se propadá šestý den po sobě, což je nejdelší série ztrát od srpna. Menším kryptoměnám se daří ještě hůře, ether ve stejnou dobu ztrácí kolem devíti procent.
Zároveň se bitcoin obchoduje nejníže od doby, kdy byl do Bílého domu znovuzvolen prezident Donald Trump, který se ve volební kampani zavázal kryptoměny podporovat. Ve srovnání s rekordním maximem z loňského podzimu se cena největší a nejstarší kryptoměny snížila na polovinu.