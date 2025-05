Trumpova kryptovečeře vyvolala otázky, kdo si může koupit prezidenta

před 2 h hodinami | Zdroj: NPR , Politico , The New York Times , Reuters , The Wall Street Journal

Až do Trumpova volebního vítězství byl 34letý podnikatel v hledáčku amerických úřadů a ve velké části amerického kryptoměnového průmyslu byl nežádoucí osobou. Jeho společnost Tron, která provozuje stejnojmennou blockchainovou síť, byla oblíbeným kanálem pro přesun finančních prostředků kryptozločinců, napsal server The Wall Street Journal (WSJ) .

Situace se pro Suna změnila poté, co investoval 75 milionů dolarů (1,7 miliardy korun) do kryptoprojektu World Liberty Financial, který Trump a jeho synové spustili loni v září. Zároveň byl Sun jmenován poradcem tohoto podniku. V únoru 2025 pak SEC požádala soud o pozastavení vlastní žaloby. Rozhodnutí překvapilo několik zaměstnanců agentury, kteří byli silně přesvědčeni, že případ vyhrají, napsal WSJ.

Čtvrteční večeři u šéfa Bílého domu si koupil také investiční ředitel tchajwanské společnosti Kronos Research Vincent Liu, který předeslal, že na banket dorazí s cílem navázat kontakty s dalšími předními držiteli kryptoměny $TRUMP a s vizí setkat se s prezidentem. „Taková možnost je vzácná a znamená to, že digitální aktiva vstupují do hlavního proudu,“ dodal Liu.

Bývalý poradce prezidenta Baracka Obamy pro etiku Norm Eisen s odvoláním na konstituční ustanovení, které zakazuje federálním úředníkům přijímat dary, platby nebo služby od zahraničních vlád bez souhlasu Kongresu, popsal tuto večeři jako „nejhlubší porušení etiky a ústavy v historii našeho prezidentství“.

„Zahraniční vlády využijí této situace, vloží do ní peníze a budou za to očekávat nějaké ústupky,“ je přesvědčen Eisen. Dodal, že by to mohlo mít významné důsledky pro národní bezpečnost, neboť takový vliv by mohl vést k rozhodnutím Bílého domu, která by upřednostňovala jiné země před USA.

V soukromých kapsách

Investiční manažer Michael Lee, který se věnuje investicím v kryptoměnách, naopak prohlásil, že podle něj večeře u Trumpa nepředstavuje etický problém. „Pokud jste zámožný člověk, můžete se dostat do blízkosti jakéhokoli politika, ne?“ dodal.

„Dobře, velcí dárci mají přístup k politickým kandidátům, kteří se pak mohou stát prezidenty,“ uznala novinářka The New York Times Rachel Abramsová v podcastu The Daily. „Tito dárci ale přispívají na konkrétní problém nebo na zvolení konkrétního kandidáta. Není to tak, že by vypisovali šeky na něčí osobní bankovní účet,“ řekla na adresu setkání držitelů $TRUMP.