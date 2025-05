USA přijaly od Kataru luxusní letadlo, má sloužit jako Air Force One

Spojené státy přijaly od Kataru luxusní letadlo Boeing 747 a letectvo dostalo za úkol stroj upravit tak, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál Air Force One pro přepravu Donalda Trumpa. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na Pentagon, podle něhož letadlo přijal ministr obrany Pete Hegseth. Ačkoliv Bílý dům trvá na tom, že dar je legální, dřívější oznámení o jeho možném přijetí vyvolalo obrovskou kontroverzi, upozornila stanice BBC.

„Ministr obrany přijal od Kataru Boeing 747 v souladu se všemi federálními pravidly a předpisy,“ uvedl mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Resort nyní podle něj bude pracovat na zajištění řádných bezpečnostních opatření. Letoun bude nutné upravit, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál.

Třináct let staré letadlo bude vyžadovat značné vylepšení zabezpečení, vybavení k zabránění možnému odposlouchávání a také prostředky, aby bylo schopno odrážet rakety, upozornili odborníci. Letoun by mohl potřebovat doprovod stíhaček a jeho cesty by mohly být omezeny na území Spojených států, pokud nebudou provedena nákladná bezpečnostní opatření, podotkli podle Reuters experti.

Boeing Spojeným státům darovala katarská královská rodina a je jedním z nejcennějších darů, jaké kdy americká vláda obdržela. Nový komerční letoun 747-8 stojí přibližně čtyři sta milionů dolarů (8,9 miliardy korun).