V Pardubicích otevřeli severovýchodní obchvat města

Severovýchodní obchvat Pardubic je po třech letech stavebních prací zprovozněný, v pátek dopoledne po něm projela první auta. Práce skončily s několikaměsíčním zpožděním. Uvedli to zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Silnice měří 4,2 kilometru a její součástí je největší lanový most v Česku.
Přípravné práce na severovýchodním obchvatu Pardubic začaly v roce 2006. „Jednalo se o velmi náročnou stavbu, jak v přípravě, tak v samotné realizaci. Stavba původně měla být uvedena do provozu už v březnu letošního roku, nakonec se zpozdila o 265 dní,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Stavební firma narážela během stavby na komplikace. V trase silnice našla skládku nebezpečného dopadu, loni povodeň podemlela dočasný pylon u lanového mostu. Kvůli odchylkám v betonáži musela firma zbourat část jednoho z mostů a také jednou položila nekvalitní asfalt, proto musela úsek opravit.
Vícepráce navýšily náklady o 250 milionů korun, původní vysoutěžená cena byl 1,45 miliardy korun, řekl Mátl. „V tuto chvíli budeme cenu dopřesňovat, protože jsou zde nějaké dílčí změny během výstavby, ale ta celková cena by neměla překročit 1,7 miliardy korun.“
Obchvat začíná na kruhové křižovatce u Globusu, pokračuje Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Potom vede nezastavěnou oblastí u slepého ramene Labe, kříží Hradeckou ulici a ústí u kruhového objezdu u Lidlu na Dubině.
Přibude napojení u Globusu
Stavba má podle zástupců silničářů i samospráv nedokonalosti. Podle ředitele pardubické pobočky ŘSD Bohumila Vebra nemá optimální zakončení na silnici I/37 u Globusu. „Uvidíme, jaký tam bude problém zejména s odbočením doleva na Chrudim. Určitě tam bude nutná přestavba mostu, aby se tam vešel připojovací pruh směrem na Chrudim,“ řekl Vebr.
Také podle pardubického hejtmana Martina Netolického (3PK) bude obchvat dostatečně sloužit až po dokončení napojení na silnici I/37 u Globusu. „Obchvat je čtyřpruhový, na konci i na začátku vede do dvoupruhového kruhového objezdu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO). Dají se očekávat dopravní potíže, dodal.
Podle ředitele Mátla se na napojení u Globusu už pracuje. „Samozřejmě ten úsek je velmi problematický. protože my bychom potřebovali rozšířit celý most přes silnici I/37. Kdybychom vyřešili jenom uzel u Globusu, tak bychom si stejně nepomohli, protože by se nám ta doprava stejně zasekávala na těch sjezdech a rampách,“ řekl Mátl. Podle něj se začne stavět odhadem do dvou let, dodal.