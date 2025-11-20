ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo se zhruba pětiměsíčním předstihem poslední část západního dálničního obchvatu Olomouce. Nový úsek D35 na trase mezi Křelovem a Slavonínem měří 3,2 kilometru a má odvést tranzitní dopravu z Olomouce. Stavba poslední části obchvatu začala loni v únoru a vyžádala si investici 903 milionů korun bez DPH.

Nový úsek navazuje na dálnici D35 u Křelova a doplňuje první část západního obchvatu Olomouce dokončenou v roce 2007. Součástí poslední části obchvatu jsou tři mosty, mimoúrovňová křižovatka u Křelova a téměř půlkilometrová protihluková stěna. Přípravu stavby dlouho komplikovaly spory o vedení trasy v katastru Křelova. Kvůli změně zákona bylo nutné v roce 2018 zopakovat složitý proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. Nedokončený obchvat byl několik let na dálnici D35 napojen provizorně pomocí okružní křižovatky u hypermarketu Globus.

Podle vedení ŘSD jde o klíčový úsek pro odvedení tranzitní dopravy z Olomouce. „Zprovozněním této druhé etapy jsme dokončili obchvat Olomouce, který unese vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy. Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli tomu vznikaly kolony, které by díky dálnici měly zmizet. Tímto úsekem vznikl nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou,“ řekl při otevření úseku šéf ŘSD Radek Mátl.

Úsek dálnice D35 mezi Křelovem a Slavonínem
Zdroj: ŘSD

Dřívější harmonogram počítal s tím, že provoz na novém úseku D35 bude zahájen až na jaře příštího roku, díky rychlejšímu postupu prací mohl být otevřen dříve. Stavební firma za to dostane odměnu 24 milionů korun.

Původní silnici I/35 spolu se starým mimoúrovňovým křížením u Křelova ŘSD přeřadí do kategorie komunikací nižších tříd.

D35 má být hotová do pěti let

Celá dálnice D35, která spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc, má být dokončena v roce 2029. Zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD staví. Ministerstvo dopravy vybírá koncesionáře PPP projektu na poslední dva úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí, stavba by měla začít příští rok.

„Závěr letošního roku je ve znamení dokončování celé řady dálničních projektů, které dálniční síť prodlouží o dalších 66,7 kilometru. Zdaleka nejvíc jich bude právě na D35, kde se kromě druhé etapy mezi Křelovem a Slavonínem otevřou další čtyři úseky v souhrnné délce 32,7 kilometru,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), podle kterého se výrazně zrychlila příprava celé zbývající části D35. „Díky tomu bude D35 hotová do pěti let a stane se alternativou k přetížené D1,“ dodal.

Na Olomoucku a Přerovsku finišuje stavba dalších dvou dálničních úseků. První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokorami na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. V ten den automobily poprvé vyjedou také na dokončený úsek dálnice D1 u Přerova, který odkloní značnou část dopravy z tohoto okresního města.

Navigace chybují na úseku D35. Řidiči kvůli nim skončili v kopě štěrku
Zrádné místo nad D35

Výběr redakce

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

11:18Aktualizovánopřed 3 mminutami
ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

před 5 mminutami
„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán

10:12Aktualizovánopřed 10 mminutami
Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

Po srážce vlaků na Českobudějovicku jsou desítky zraněných

07:03Aktualizovánopřed 42 mminutami
Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici

Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici

před 49 mminutami
Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen kvůli kuplířství

Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen kvůli kuplířství

před 1 hhodinou
Meta musí médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, rozhodl soud

Meta musí médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, rozhodl soud

před 1 hhodinou
Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Olomoucký kraj

ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo se zhruba pětiměsíčním předstihem poslední část západního dálničního obchvatu Olomouce. Nový úsek D35 na trase mezi Křelovem a Slavonínem měří 3,2 kilometru a má odvést tranzitní dopravu z Olomouce. Stavba poslední části obchvatu začala loni v únoru a vyžádala si investici 903 milionů korun bez DPH.
před 5 mminutami

Po srážce aut na Olomoucku je jeden mrtvý a sedm zraněných

Večerní srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku nepřežil jeden člověk. Dalších sedm lidí se zranilo, vyplývá z vyjádření krajských záchranářů a hasičů na síti X. Silnice II/365 byla kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování příčin uzavřena, motoristé museli využívat objízdnou trasu.
8. 11. 2025Aktualizováno9. 11. 2025

Ložisko u Zlatých Hor podle průzkumu skrývá skoro jedenáct tun zlata

Ložisko v okolí Zlatých Hor na Jesenicku podle výsledků nového průzkumu, který zveřejnil státní podnik Diamo, skrývá zásoby skoro 11 tun zlata, pětinásobek původních propočtů. Hodnota naleziště činí bezmála 30 miliard korun, vytěžit ale kvůli rentabilitě dobývání půjde pouze část. Celkem se pod českým územím podle údajů České geologické služby nachází více než 77 tun ekonomicky dostupných zásob zlata.
6. 11. 2025

Při průzkumu D55 u Přerova našli archeologové pozůstatky pravěkých vesnic

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až sedm tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkum, který navazuje na skrývky ornice, odhalil přes tři sta archeologických objektů z období od mladší doby kamenné až po dobu železnou. Mezi nejzajímavější nálezy patří rozsáhlý takzvaný hliník ze střední doby bronzové a celý půdorys neolitické stavby, informoval Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc. Stavba druhé části této dálnice by měla začít příští rok.
6. 11. 2025

Soud uložil trest hasiči a úřednici za pochybení při havárii na Bečvě

Za havárii na řece Bečvě ze září 2020 olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Pochyla jako velitel zásahu byl nečinný při řízení záchranných prací, úřednice Šulová nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua, která byla soudy označena za viníka ekologické havárie. Oba jsou jediní, kteří za tuto havárii pykají.
5. 11. 2025

Často zvedl hlas, ale měl obrovské znalosti, říká o Dukovi Graubner

Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Ocenil zároveň výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Graubner vystřídal Duku v čele pražského arcibiskupství v červenci 2022. Na Duku vzpomínají i další církevní představitelé.
4. 11. 2025Aktualizováno4. 11. 2025

Policie obvinila tři muže kvůli krádeži kabelů na koridoru v Lipníku

Přerovští policisté obvinili trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let podezřelou z krádeže kabelů na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou ze dvou trestných činů, hrozí jim až šest let vězení. Sdělila to policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že na nejstaršího muže podali kriminalisté návrh na jeho vzetí do vazby. Krádež v neděli a pondělí na zhruba dvacet hodin zásadně zkomplikovala dopravu na páteřní železniční trati.
4. 11. 2025

Provoz na koridoru v Lipníku je po krádeži kabelů obnoven

Správa železnic (SŽ) v pondělí po 14:00 obnovila provoz na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, sdělil mluvčí SŽ pro mimořádné události Martin Kavka. Dopravu na páteřní trati od neděle asi dvacet hodin komplikovala krádež kabelů. Incident měl vliv na veškeré zabezpečovací zařízení, pracovníci SŽ museli od nedělního podvečera obnovit, napojit nebo opravit asi 400 kabelů. Případ vyšetřuje policie, zadržela tři podezřelé.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025
Načítání...