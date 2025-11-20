ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo se zhruba pětiměsíčním předstihem poslední část západního dálničního obchvatu Olomouce. Nový úsek D35 na trase mezi Křelovem a Slavonínem měří 3,2 kilometru a má odvést tranzitní dopravu z Olomouce. Stavba poslední části obchvatu začala loni v únoru a vyžádala si investici 903 milionů korun bez DPH.
Nový úsek navazuje na dálnici D35 u Křelova a doplňuje první část západního obchvatu Olomouce dokončenou v roce 2007. Součástí poslední části obchvatu jsou tři mosty, mimoúrovňová křižovatka u Křelova a téměř půlkilometrová protihluková stěna. Přípravu stavby dlouho komplikovaly spory o vedení trasy v katastru Křelova. Kvůli změně zákona bylo nutné v roce 2018 zopakovat složitý proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. Nedokončený obchvat byl několik let na dálnici D35 napojen provizorně pomocí okružní křižovatky u hypermarketu Globus.
Podle vedení ŘSD jde o klíčový úsek pro odvedení tranzitní dopravy z Olomouce. „Zprovozněním této druhé etapy jsme dokončili obchvat Olomouce, který unese vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy. Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli tomu vznikaly kolony, které by díky dálnici měly zmizet. Tímto úsekem vznikl nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou,“ řekl při otevření úseku šéf ŘSD Radek Mátl.
Dřívější harmonogram počítal s tím, že provoz na novém úseku D35 bude zahájen až na jaře příštího roku, díky rychlejšímu postupu prací mohl být otevřen dříve. Stavební firma za to dostane odměnu 24 milionů korun.
Původní silnici I/35 spolu se starým mimoúrovňovým křížením u Křelova ŘSD přeřadí do kategorie komunikací nižších tříd.
D35 má být hotová do pěti let
Celá dálnice D35, která spojí Liberec, Hradec Králové a Olomouc, má být dokončena v roce 2029. Zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD staví. Ministerstvo dopravy vybírá koncesionáře PPP projektu na poslední dva úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí, stavba by měla začít příští rok.
„Závěr letošního roku je ve znamení dokončování celé řady dálničních projektů, které dálniční síť prodlouží o dalších 66,7 kilometru. Zdaleka nejvíc jich bude právě na D35, kde se kromě druhé etapy mezi Křelovem a Slavonínem otevřou další čtyři úseky v souhrnné délce 32,7 kilometru,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), podle kterého se výrazně zrychlila příprava celé zbývající části D35. „Díky tomu bude D35 hotová do pěti let a stane se alternativou k přetížené D1,“ dodal.
Na Olomoucku a Přerovsku finišuje stavba dalších dvou dálničních úseků. První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokorami na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. V ten den automobily poprvé vyjedou také na dokončený úsek dálnice D1 u Přerova, který odkloní značnou část dopravy z tohoto okresního města.