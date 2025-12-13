PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády

S novými jízdními řády čeká cestující od neděle 14. prosince v krajích řada novinek. Dopravci zpravidla přidávají spoje, upravují návaznost spojení či nasazují modernější vozidla. Některé regiony zdražují či zavádějí nové typy jízdného.
Od neděle 14. prosince dochází ke změnám jízdních řádů a lidé by se měli před cestou ujistit, zda se jejich spoj nemění.
Středočeský kraj
Ve Středočeském kraji začnou od neděle na Mělnicku jezdit nové vlaky RegioFox, na Benešovsku pak modernizované soupravy. „Největší změny nastanou v oblasti Kralup nad Vltavou, kde se mění systém městské hromadné dopravy. Změněno bude vedení některých linek na Úvalsku. Vznikne také nová noční linka 963 z Prahy přes Neratovice do Mělníka,“ popsal mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
Na autobusové lince 304 přibude více dopoledních spojů do Rakovníka i spojů v odpolední špičce směrem do Prahy. Na linku 343 se přesunou tři páry školních spojů ze zrušené linky 408 na trase Svémyslice – Zeleneč – Nádraží Klánovice-sever.
Liberecký kraj
Nejvýznamnější změnou v železniční dopravě v Libereckém kraji je zavedení zcela nového jízdního řádu na trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – Varnsdorf po dokončení její rekonstrukce.
V linkové dopravě je největší změnou dokončení optimalizace v oblasti Turnovska. Od ledna 2026 pak kraj plánuje propojení Žitavy, Bogatynie a Frýdlantu i v pracovních dnech.
Novinek se v roce 2026 dočká také služba TvůjBus, kterou chce Liberecký kraj rozšířit do oblasti Železnobrodska a Rokytnicka. „Věříme, že poptávková doprava může být v některých oblastech vhodným nástrojem pro efektivnější dopravní obslužnost,“ řekl jednatel společnosti KORID LK Otto Pospíšil.
Od ledna 2026 se v kraji zvýší ceny jízdného o pět procent a zároveň se zavede nová roční síťová jízdenka s možností splátek.
Ústecký kraj
Na některých železničních linkách v Ústeckém kraji budou nasazeny nové vlaky RegioPanter a Pesa.
Zvýšení komfortu přinese také zkrácení intervalu na mezistátní lince Teplice–Drážďany, kde budou spoje jezdit každou hodinu namísto dosavadních dvou. Na Šluknovsku se linka U28 prodlouží do Mikulášovic, v Roudnici nad Labem vznikne nové přímé spojení s Prahou a na Chomutovsku se posílí večerní a víkendové spoje.
V tarifu dojde jen k drobným úpravám, například k rozšíření pravidel pro reklamace elektronických jízdenek. Ceny jízdného se nemění.
Karlovarský kraj
V Karlovarském kraji přibydou v novém jízdním řádu Českých drah spoje do Merklína. Kvůli opravám tratí ale dojde také k omezením, například na trase Cheb – Aš – Hranice v Čechách – Selb-Plössberg, kde nebudou vždy zajištěny návazné regionální přípoje.
Změny nastanou také na trati Rakovník – Bečov nad Teplou, kde některé vlaky pojedou v nových časech. Díky tomu se u většiny spojů odstraní hodinové čekání ve Žluticích při odpoledních cestách z Bečova nad Teplou do Rakovníka. Zlepší se rovněž přípoje v Blatně u Jesenice na rychlíky směrem na Most a Plzeň.
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj otevře v neděli přestupní terminál u železniční stanice v Klatovech. Umožní krátké a bezbariérové přestupy mezi autobusy a vlaky a zkrátí přestupní doby z linkové i městské dopravy. Podle vedení kraje i města tím výrazně vzroste atraktivita veřejné dopravy.
Jihočeský kraj
V Jihočeském kraji se od neděle 14. prosince nemění jízdní řády ani ceny jízdného. Změny se chystají až na duben 2026 se spuštěním integrovaného dopravního systému IDESKA.
Cílem je sjednocení časových poloh spojů a srovnání cen mezi vlakovou a autobusovou dopravou. „U vlaků nastane zlevnění, u autobusů zřejmě zůstane cena stejná,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (bezpartijní). Dodal, že jižní Čechy jsou jedním z posledních krajů, které integrované systémy nevyužívají.
Královéhradecký kraj
Nový jízdní řád v Královéhradeckém kraji výrazně navýší počet přímých spojů mezi Hradcem Králové a Rychnovem nad Kněžnou. Na železniční trati mezi Hradcem Králové a Letohradem nahradí starší soupravy moderní vlaky RegioFox.
„Změny reagují na zájem cestujících o konkrétní linky i na podněty od obcí. Novinkou jsou například spoje usnadňující cestování turistům v Krkonoších a Orlických horách,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Jarolím (ANO). Posílí se spojení na Šerlich a zavede se večerní spoj z Krkonoš do Hradce Králové.
Od 1. prosince mohou cestující v Královéhradeckém i Pardubickém kraji využívat novou mobilní aplikaci IREDO, která umožňuje nákup jízdenek, vyhledávání spojení i sledování polohy autobusů a vlaků.
Pardubický kraj
Pardubický kraj plánuje v roce 2026 posílit dopravní obslužnost a modernizovat klíčové tratě. Radní kraje schválili návrh rozsahu dopravní obslužnosti, který počítá s posílením autobusové, železniční i trolejbusové dopravy.
Zvýší se počet víkendových autobusových spojů mezi Dolní Moravou a Žamberkem a posílí také ranní spoj z Hrochova Týnce do Vysokého Mýta. Přibude i více vlaků, mimo jiné na trati Kolín – Česká Třebová s nasazením jednotek RegioPanter.
„K navýšení počtu spojů dojde také na tratích Přelouč – Heřmanův Městec a Choceň–Litomyšl,“ uvedl hejtman Martin Netolický (SOCDEM).
V tarifech dojde k úpravám jednodenních i síťových jízdenek. Výsledkem je průměrné zvýšení cen o 19 procent.
Kraj Vysočina
V Kraji Vysočina na Jihlavsku vyjede nový ranní autobusový spoj z Polné do Jihlavy, rozšíří se také provoz mezi Polnou a Přibyslaví. V neděli odpoledne se cestující z Jihlavy pohodlněji dopraví do Brna díky nasazení patnáctimetrového autobusu na lince 100.
„V nové letní sezoně budou na linkách mezi Třebíčí a Telčí a mezi Telčí a Jihlavou zavedeny autobusy pro přepravu jízdních kol,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).
Od 1. ledna 2026 přibude také čtyřiadvacetihodinová jízdenka na kolo za 50 korun. Ceny jízdného se nemění.
Olomoucký kraj
České dráhy, které v Olomouckém kraji zajišťují veškerou železniční dopravu, posílí od neděle ranní i večerní spoje mezi Olomoucí a Jesenickem. Více vlaků zajistí dopravce také v příštím roce na opravované trati mezi stanicemi Lipová-Lázně a Javorník ve Slezsku a na tratích z Olomouce do Hrubé Vody a Moravského Berouna.
Na jaře příštího roku by se měly vrátit vlaky na poslední dvě tratě na Jesenicku, které v polovině loňského září poškodily povodně. Od té doby zde dopravu zajišťují autobusy.
Jihomoravský kraj
V Jihomoravském kraji jsou změny spíše kosmetické. Nemění se cenové tarify ani základní přepravní podmínky. Nejvýraznější novinkou je dokončení rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole.
O víkendech přibudou spoje z Brna do Ivančic a Moravského Krumlova, které budou jezdit každou hodinu. Posílí se také spojení mezi Nedvědicí a Tišnovem a o víkendech vyjede nový posilový vlak z Břeclavi, který nově pojede celoročně a v neděli už z Hodonína.
Více spojů o víkendu bude jezdit z Brna do Ivančic a Moravského Krumlova. „Nově pojedou spoje každou hodinu celý den,“ uvedl ředitel společnosti KORDIS Jiří Horský. Nedělní odpolední spoj přibude také mezi Nedvědicí a Tišnovem kvůli zvýšené frekvenci turistů a stejně tak pojede o víkendu odpoledne nový posilový vlak z Břeclavi. „Dosud jezdil jen v turistické sezoně, nově bude jezdit celoročně a v neděli bude vyjíždět už z Hodonína kvůli tomu, že zde jezdí i hodně studentů,“ řekl Horský.
Vrací se také víkendový turistický vlak Pálava–Podyjí z Brna přes Břeclav a Znojmo do Šatova. Nově vzniknou i návazné přípoje v Břeclavi pro cestující přijíždějící expresními vlaky od Ostravy a Přerova.
Moravskoslezský kraj
K největším novinkám v hromadné dopravě v Moravskoslezském kraji patří zavedení pěti nových přímých vlaků v každém směru mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. V autobusové dopravě budou změny jízdních řádů spíše menší, výrazně ale přibude zastávek na znamení.
„V pracovní dny bude cestujícím k dispozici 16 přímých vlaků do Ostravy a 15 přímých vlaků do Frenštátu pod Radhoštěm. Většina těchto spojů bude výchozích nebo končících v zastávce Frenštát pod Radhoštěm město, čímž se zlepší dostupnost centra,“ uvedla mluvčí Koordinátora ODIS Eva Drahošová.
Mezi Karvinou a Ostravou budou zavedeny nové vlaky jako součást linky S4, což zlepší návaznost na dálkové spoje v Ostravě. Ve špičkách pracovních dnů přibudou také vlaky mezi Krnovem a Opavou, osobní doprava zde bude jezdit zhruba v hodinovém intervalu.
V oblasti Jablunkova začne v příštích deseti letech provozovat autobusové linky nový dopravce Transdev Slezsko. Významnou změnou v celém regionu je také navýšení počtu zastávek na znamení.
Zlínský kraj
Zlínský kraj spustí pilotní projekt nástupu do autobusů všemi dveřmi, zatím na dvou linkách – ze Zlína do Rožnova pod Radhoštěm a ze Vsetína do Rožnova pod Radhoštěm.
Kraj zároveň omezí některé málo využívané vlakové spoje na Kroměřížsku a na Zlínsku, které nahradí autobusová doprava. „Tyto vlakové spoje byly dlouhodobě málo využívané, proto je kraj nahradí autobusovými linkami,“ vysvětlil redaktor České televize Ondřej Vaculík.
Změny se dotknou také cen jízdného. Cestující zaplatí za jeden kilometr o pět haléřů více – místo dosavadních 1,50 koruny nově 1,55 koruny. Nástupní sazba zůstává na 15 korunách. Kraj zároveň zruší 25procentní slevu pro děti a studenty zavedenou letos v červenci. I nadále však platí zákonná padesátiprocentní sleva.
