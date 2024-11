Zpoždění i půl hodiny. Ať se do spojů nastupuje všemi dveřmi, chtějí starostové

Řada středočeských obcí volá po opatřeních v dopravě, která by pomohla včasným dojezdům MHD, především v ranní špičce. Starostové kvůli tomu jednali s radnicí Prahy 6 a také krajem. Praha 6 slíbila, že obce podpoří v záměru umožnit lidem nástup do příměstských autobusů všemi dveřmi, aby se zrychlilo odbavování cestujících. Změnu musí schválit ještě pražská a středočeská rada a organizace ROPID, která plánuje pražskou MHD.

Praha 6 si dlouhodobě stěžuje na nadměrnou dopravu a tvoření kolon v rezidenčních čtvrtích kvůli dojíždění lidí odjinud do metropole. Kvůli tomu v září upravila některé autobusové pruhy. Další opatření zvažuje. „Společné motto všech těch opatření je, že chceme dostat autobusy z regionu co nejdříve na metro,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 6 Matěj Hrubeš (ODS).

Podle okolních obcí ale opatření spustila v nevhodnou dobu zejména kvůli probíhajícím silničním uzavírkám. „Vstoupilo do toho nejdříve prodloužení uzavírky Lysolajského údolí a rekonstrukce inženýrských sítí na konci Papírenské,“ poznamenal náměstek ředitele pro městskou dopravu ROPID Martin Šubrt. „Kumulovaly se práce, které autobusy brzdily. A zpoždění patnáct, dvacet, třicet minut bylo pro občany neakceptovatelné,“ řekl místostarosta Roztok Tomáš Novotný (Sakura).

Jedním z kritických míst je například ulice Horoměřická, která se napojuje na Evropskou. Starostové chtějí situaci zlepšit vybudováním preferenčních autobusových pruhů. Ty by se ale mohly začít stavět nejdříve až v roce 2026.

Kraj volá po větší spolupráci s magistrátem

Kraj proto volá po větší spolupráci s magistrátem i po dalších opatřeních. „Je to i výstavba tramvajové tratě, která by navazovala na tu ze Suchdola směrem do Horoměřic,“ přiblížil středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN). „Tramvajovou trať do Suchdola intenzivně připravujeme, je hotová technická dokumentace,“ ujistil náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle starostů by pomohlo už zmíněné zavedení nástupu do středočeských autobusů všemi dveřmi. Středočeský kraj režim pilotně testoval letos od května do konce července na dvou autobusových linkách a podle Boreckého se systém osvědčil. „Ze všech dat, která máme, vyplývá, že nástup pouze předními dveřmi, zejména v ranních a odpoledních špičkách, výrazným způsobem prodlužuje dojezdové doby autobusů. Pokud chceme, aby spoje jezdily zavčasu, tak otevření všech dveří nám může ušetřit nemálo minut,“ upozornil Borecký.

Obava ze ztráty tržeb

Podle náměstka ředitele ROPIDu Šubrta je v případě zavedení otevření všech dveří nutné posílit kontroly cestujících, protože by neprocházeli už pouze kolem řidiče. „Jediná obava ROPIDu byla z teoretické ztráty tržeb. Je nutné, aby vznikla patřičná kontrola, aby k tomuto nedošlo. Je potřeba tedy vyřešit nastavení jejího principu a zajištění dostatečného počtu kontrolorů,“ podotkl Šubrt.

Nastupování všemi dveřmi by se podle poradce pražského náměstka pro dopravu Aleše Nováka mohlo zavést v prvním kvartálu příštího roku, přesný termín však nelze podle něj zatím určit.