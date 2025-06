Víkendové teploty vystoupají až ke třiceti, poté se mírně ochladí

Jasné nebe beze srážek vydrží v Česku do konce víkendu. Teploty postupně porostou až k tropickým třiceti stupňům Celsia. V neděli večer a v pondělí přijdou přeháňky nebo bouřky a mírně se ochladí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V noci na čtvrtek na horách někde i mrzlo.

Do Česka bude proudit teplý vzduch od jihu. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 24 stupňů Celsia, vítr bude foukat slabý, od východu nebo severovýchodu. Bio předpověď zůstane na nejnižší zátěži, na stupni jedna. Nad ránem ale bylo chladno, kolem 05:00 nejčastěji v rozmezí osm až čtyři stupně Celsia a na horách i pod nulou, upozornil ČHMÚ.

V dalších dnech budou teplotní maxima přes den postupně stoupat, v pátek na 27 stupňů Celsia a v sobotu na 29 stupňů. Na severu a severovýchodě Česka bude v tyto dny chladněji než jinde. Do střední Evropy by měla zasahovat rozsáhlá tlaková výše se středem nad Skandinávií. Stejné to bude i v neděli, kdy meteorologové očekávají teplotní maxima 28 až 32 stupňů Celsia.

V neděli k večeru začne od západu přibývat oblačnost a v západní polovině Čech se objeví přeháňky nebo také bouřky. Za studenou frontou do Česka v pondělí pronikne chladnější vzduch od severozápadu. Teploměr by tak neměl ukázat víc než 24 stupňů Celsia a na východě 27 stupňů.