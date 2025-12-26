Ústavní soud čeká v příštím roce dvacítka nevyřešených případů


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Co čeká Ústavní soud
Zdroj: ČT24

Ústavní soud (ÚS) vstupuje do roku 2026 s dvacítkou nevyřešených případů. Kauzy projednává celé plénum, které letos vydalo skoro padesát nálezů. Obstála třeba podoba úhradové vyhlášky či volební kandidátky, na kterých se objevují jména lidí z více stran, což kritici označovali za skryté koalice. Ústavní soudci naopak zasáhli do advokátních tarifů nebo třeba zrušili oddělené zápisy do škol pro ukrajinské děti.

Zamítnutí návrhu na zrušení důchodové reformy nebo nesouhlas s koncem chráněné krajinné oblasti Soutok patří mezi letošní nálezy ÚS. Shodu na nich musela najít většina pléna. „Rozhodli jsme téměř padesát případů, z toho dobrá polovina jsou skutečně ty nálezy – důležité nálezy – kde jsme rozhodovali o návrzích na zrušení zákonů,“ popsal předseda ÚS Josef Baxa.

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny
Ilustrační foto

Dalších třiadvacet plenárních případů soudcům zůstává, mezi nimi i česko-vatikánská smlouva. Senátoři ji schválili na konci ledna, v březnu ji podpořili i poslanci. Pochybnosti o její ústavnosti ale vyjádřil prezident Petr Pavel a dokument dosud nepodepsal.

„My jsme tu věc velmi poctivě projednávali už několikrát,“ vysvětlil Baxa. Při dotazu na kvalifikovaný odhad, kdy by mohlo proběhnout setkání při této příležitosti v plenárním sále, odpověděl „jistě v prvním pololetí“.

Ústavní soud brzy přezkoumá smlouvu mezi Českem a Vatikánem
Ilustrační fotografie (Vatikán)

Výrazná obměna soudců

V patnáctičlenném plénu ústavních soudců a soudkyň došlo v roce 2025 jen ke dvěma změnám. Mandát ke konci roku vypršel Jaromíru Jirsovi a Josefu Fialovi. Nahradili je vysokoškolský pedagog Michal Bartoň jmenovaný v prosinci, v říjnu pak právník a diplomat Martin Smolek, který volil mezi Brnem a Vídní.

Pavel jmenoval ústavním soudcem Michala Bartoně
Prezident Petr Pavel jmenoval soudce Ústavního soudu Michala Bartoně

„V té době už jsem byl jmenován novým velvyslancem při mezinárodních organizacích ve Vídni,“ nastínil Smolek. „Mezitím přišla nominace. (…) Když bych si měl zvolit mezi právem a diplomacií, tak ve mně vždycky převažovalo právo, a to převážilo i v tomto případě,“ doplnil.

Plénum ÚS tvoří v současnosti pět žen a deset mužů, třináct soudkyň a soudců už jmenoval prezident Pavel. Z nominantů jeho předchůdce Miloše Zemana teď působí jen Pavel Šámal a Jan Svatoň. „Budeme-li živi a zdrávi, tak dalších pět let tato sestava zůstává beze změny,“ podotknul Baxa.

  • 2025 – 133,5
  • 2024 – 152

Zdroj: usoud.cz, výpočet ČT

„Jsem rád, že v něm (plénu ÚS, pozn. red.) jsou odborníci, experti zastupující různé oblasti práva, muži, ženy, regionální zastoupení,“ uvedl prezident 18. prosince.

Ústavní soud v roce 2025 vydal skoro 3300 rozhodnutí, méně než o rok dřív. V projednávání byli soudci rychlejší. Řízení většinou netrvá ani půl roku.

  • rok 2025 – 3271
  • rok 2024 – 3526

Zdroj: usoud.cz

Výběr redakce

Kaligrafie, háčkování či výroba svíček. Zájem o ruční dovednosti stoupá

Kaligrafie, háčkování či výroba svíček. Zájem o ruční dovednosti stoupá

před 2 hhodinami
Ústavní soud čeká v příštím roce dvacítka nevyřešených případů

Ústavní soud čeká v příštím roce dvacítka nevyřešených případů

před 3 hhodinami
Do Polska pronikly vzduchem desítky objektů z Běloruska, zřejmě balony

Do Polska pronikly vzduchem desítky objektů z Běloruska, zřejmě balony

před 12 hhodinami
Kalifornie se potýká s extrémním počasím. Škody způsobují sníh i záplavy

Kalifornie se potýká s extrémním počasím. Škody způsobují sníh i záplavy

před 14 hhodinami
Letošní rozpočet směřuje k překročení naplánovaného schodku

Letošní rozpočet směřuje k překročení naplánovaného schodku

před 14 hhodinami
Čína tvrdí, že prodej amerických zbraní Tchaj-wanu přibližuje hrozbu války

Čína tvrdí, že prodej amerických zbraní Tchaj-wanu přibližuje hrozbu války

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích

Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ekonomika si podle expertů příští rok udrží růst, inflace mírně zvolní

Česká ekonomika si v příštím roce udrží rychlý růst, když se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o dvě až 2,5 procenta. Inflace se dál přiblíží k dvouprocentnímu cíli České národní banky (ČNB). Růst nominálních mezd překoná tempo růstu spotřebitelských cen, zvýší se tedy i reálné příjmy domácností. Nezaměstnanost mírně vzroste, přesto bude nadále patřit mezi nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz patnácti tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků.
před 2 hhodinami

Kaligrafie, háčkování či výroba svíček. Zájem o ruční dovednosti stoupá

Od digitálního světa se někteří mladí lidé vracejí k ručním dovednostem. Například ke kaligrafii, háčkování nebo ručnímu šití. Zájem o takové kurzy podle oslovených organizátorů roste. Vyhledávají je hlavně mladí lidé, maminky s dětmi, ale i firmy – jako benefity pro své zaměstnance.
před 2 hhodinami

Únavový syndrom by se mohl dát rozpoznat z krve, ukazuje nový test

Vyčerpání i projevy podobné chřipce, tak vypadají možné příznaky chronického únavového syndromu. Podle odhadů v Česku žijí desítky tisíc lidí s tímto onemocněním. Chronický únavový syndrom se nejčastěji objeví v mladém a středním dospělém věku. Stanovení diagnózy je ale velmi obtížné a nemocní se často setkávají s nedůvěrou a nepochopením. I proto se vědci v zahraničí snaží vyvinout diagnostickou metodu, která by nemoc potvrdila třeba z odběru krve.
před 3 hhodinami

Ústavní soud čeká v příštím roce dvacítka nevyřešených případů

Ústavní soud (ÚS) vstupuje do roku 2026 s dvacítkou nevyřešených případů. Kauzy projednává celé plénum, které letos vydalo skoro padesát nálezů. Obstála třeba podoba úhradové vyhlášky či volební kandidátky, na kterých se objevují jména lidí z více stran, což kritici označovali za skryté koalice. Ústavní soudci naopak zasáhli do advokátních tarifů nebo třeba zrušili oddělené zápisy do škol pro ukrajinské děti.
před 3 hhodinami

Letošní rozpočet směřuje k překročení naplánovaného schodku

Stát letos velmi pravděpodobně nedodrží schodek rozpočtu, který předchozí vláda naplánovala na 241 miliard korun. Deficit byl totiž už před vánočními svátky téměř 275 miliard. Z nejnovějších dat ministerstva financí to zjistila ČT. S dodržením plánovaného schodku už nepočítá ani nová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ani nejsilnější opoziční strana ODS, ze které je předchozí šéf resortu.
před 14 hhodinami

Soud poslal zápasníka Vémolu a další dva obviněné do vazby

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola, který čelí obvinění z organizované drogové trestné činnosti, půjde do vazby. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 7. Do vazby poslal i další dva obviněné, sdělili mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová a pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Obviněným hrozí až osmnáct let vězení.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

Poblíž Kilimandžára zemřeli ve středu dva čeští občané. Informaci místních médií potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle serveru Tanzania Times u nejvyšší africké hory havaroval vrtulník, nehodu nepřežil nikdo z pasažérů.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Benzin je nejlevnější za více než čtyři roky

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 koruny za litr. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než čtyřicet haléřů zlevnila za týden také nafta, prodává se v průměru za 32,62 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
před 21 hhodinami
Načítání...