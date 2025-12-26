Ústavní soud čeká v příštím roce dvacítka nevyřešených případů

Ústavní soud (ÚS) vstupuje do roku 2026 s dvacítkou nevyřešených případů. Kauzy projednává celé plénum, které letos vydalo skoro padesát nálezů. Obstála třeba podoba úhradové vyhlášky či volební kandidátky, na kterých se objevují jména lidí z více stran, což kritici označovali za skryté koalice. Ústavní soudci naopak zasáhli do advokátních tarifů nebo třeba zrušili oddělené zápisy do škol pro ukrajinské děti.
Zamítnutí návrhu na zrušení důchodové reformy nebo nesouhlas s koncem chráněné krajinné oblasti Soutok patří mezi letošní nálezy ÚS. Shodu na nich musela najít většina pléna. „Rozhodli jsme téměř padesát případů, z toho dobrá polovina jsou skutečně ty nálezy – důležité nálezy – kde jsme rozhodovali o návrzích na zrušení zákonů,“ popsal předseda ÚS Josef Baxa.
Dalších třiadvacet plenárních případů soudcům zůstává, mezi nimi i česko-vatikánská smlouva. Senátoři ji schválili na konci ledna, v březnu ji podpořili i poslanci. Pochybnosti o její ústavnosti ale vyjádřil prezident Petr Pavel a dokument dosud nepodepsal.
„My jsme tu věc velmi poctivě projednávali už několikrát,“ vysvětlil Baxa. Při dotazu na kvalifikovaný odhad, kdy by mohlo proběhnout setkání při této příležitosti v plenárním sále, odpověděl „jistě v prvním pololetí“.
Výrazná obměna soudců
V patnáctičlenném plénu ústavních soudců a soudkyň došlo v roce 2025 jen ke dvěma změnám. Mandát ke konci roku vypršel Jaromíru Jirsovi a Josefu Fialovi. Nahradili je vysokoškolský pedagog Michal Bartoň jmenovaný v prosinci, v říjnu pak právník a diplomat Martin Smolek, který volil mezi Brnem a Vídní.
„V té době už jsem byl jmenován novým velvyslancem při mezinárodních organizacích ve Vídni,“ nastínil Smolek. „Mezitím přišla nominace. (…) Když bych si měl zvolit mezi právem a diplomacií, tak ve mně vždycky převažovalo právo, a to převážilo i v tomto případě,“ doplnil.
Plénum ÚS tvoří v současnosti pět žen a deset mužů, třináct soudkyň a soudců už jmenoval prezident Pavel. Z nominantů jeho předchůdce Miloše Zemana teď působí jen Pavel Šámal a Jan Svatoň. „Budeme-li živi a zdrávi, tak dalších pět let tato sestava zůstává beze změny,“ podotknul Baxa.
- 2025 – 133,5
- 2024 – 152
Zdroj: usoud.cz, výpočet ČT
„Jsem rád, že v něm (plénu ÚS, pozn. red.) jsou odborníci, experti zastupující různé oblasti práva, muži, ženy, regionální zastoupení,“ uvedl prezident 18. prosince.
Ústavní soud v roce 2025 vydal skoro 3300 rozhodnutí, méně než o rok dřív. V projednávání byli soudci rychlejší. Řízení většinou netrvá ani půl roku.
- rok 2025 – 3271
- rok 2024 – 3526
Zdroj: usoud.cz