Pavel jmenoval ústavním soudcem Michala Bartoně

Vysokoškolský pedagog a odborník na ústavní právo Michal Bartoň se stal ústavním soudcem. Do funkce jej ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Devětačtyřicetiletý Bartoň nahradí u Ústavního soudu (ÚS) profesora občanského práva Josefa Fialu, kterému tuto středu vypršel desetiletý mandát. Pavel v projevu ocenil, že nově sestavený Ústavní soud funguje jako tým, ačkoliv ho společně se Senátem sestavil ze silných osobností.

Prezident zdůraznil, že ÚS je nejenom hlavním garantem ústavnosti v Česku, ale také důležitým nástrojem toho, jak občané vnímají spravedlnost a jakou mají důvěru ve stát. Poděkoval expertům, kteří mu nové ústavní soudce pomáhali vybírat. Vyzdvihl, že ÚS má nyní pestré složení, protože v něm zasedají experti zastupující různé oblasti práva a z různých regionů, muži i ženy.

„Nastoupím ihned (...), žádná doba hájení není potřeba,“ popsal Bartoň své první kroky ve funkci. „Tím, že pocházím zevnitř Ústavního soudu, už spoustu věcí znám. Prostředí pro mě není nové, ta role bude trošku nová – je to větší odpovědnost,“ dodal právník, který v lednu oslaví padesáté narozeniny.

Zdůraznil, že chce být ústavním soudcem spravedlivým, poctivým, pracovitým a v rozumné míře zdrženlivým. Bartoň už se na přípravě a tvorbě rozhodnutí soudu podílel jako asistent, a to od roku 2013. Naposledy – od června 2023 – byl asistentem ústavní soudkyně Daniely Zemanové.

Bartoň, jehož nominaci schválil Senát v říjnu, se zaměřuje na otázky svobody projevu. Je také spoluautorem komentáře k Listině základních práv a svobod. Po svém jmenování sdělil, že svoboda slova v Česku je podle něho dobře ústavně chráněná a k její ochraně není zapotřebí změn.

Doplnil, že v tuto chvíli žádné zásadní útoky na svobodu slova nevidí a že tuzemsko je na tom z hlediska této problematiky i svobody médií poměrně dobře i v mezinárodním srovnání. Ochranu svobody slova označil za jednu ze svých priorit nový ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), podle nějž dávala předchozí vláda najevo, že tato svoboda není nedotknutelná.

Ústavní soud by měl podle Bartoně rozhodovat konzistentně

Před senátory Bartoň sdělil, že ústavní soudce je rozhodčím, který hlídá, aby všichni postupovali podle pravidel. ÚS by měl podle něj rozhodovat konzistentně a trvanlivě, navazovat na svá dřívější rozhodnutí a nedělat žádné velké revoluce.

Dosud Bartoň, který se kromě svobody slova zabývá také otázkami politických práv a věnuje se rovněž organizačnímu ústavnímu právu, působil na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou i vystudoval. V roce 2012 byl jmenován docentem pro obor ústavní právo a státověda. V minulosti zasedal v pracovní komisi pro veřejné právo Legislativní rady vlády.

*7. ledna 1976

  • vedoucí katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • od r. 2013 asistent soudkyň Ústavního soudu Milady Tomkové a Daniely Kovářové
  • 2009–2024: předseda Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
  • 2008–2013: člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády

Předseda soudu Josef Baxa nazval Bartoně posledním kamínkem do mozaiky. „Je známým expertem na ústavní právo, těch na Ústavním soudu není nikdy dost. Myslím si, že jeho zařazení do týmu nebude nijak složité,“ poznamenal.

„Je to člověk, který dlouhodobě na Ústavním soudu působí. (…) Doplňuje tam takový ten akademický pohled. Po dobu jeho nominace jsem snad nezaznamenala žádnou negativní reakci,“ komentovala osobu nového ústavního soudce šéfredaktorka portálu Česká justice Eva Paseková.

Pavel jmenoval třináct z patnácti aktuálních soudců

Tým ústavních soudců nyní tvoří deset mužů a pět žen. Pavel od svého nástupu do funkce prezidenta jmenoval se souhlasem Senátu třináct z patnácti aktuálních soudců, a to včetně předsedy ÚS Baxy a obou místopředsedkyň Veroniky Křesťanové a Kateřiny Ronovské.

Z nominantů Pavlova předchůdce Miloše Zemana už u soudu působí jen Pavel Šámal a Jan Svatoň. Šámalovi skončí mandát v únoru 2030, Svatoňovi o tři roky později.

