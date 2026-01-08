Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Na síti X to oznámil Bílý dům. V příspěvku bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN.
Agentura AP podotkla, že Trumpův příkaz se týká především úřadů, komisí a poradních panelů, jež se zaměřují na klima a další otázky, které podle Trumpovy administrativy slouží podpoře diverzity a „uvědomělých“ iniciativ.
Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že podle současné vlády jsou tyto instituce „zbytečné, špatně řízené, nehospodárné, ovládané zájmy těch, kteří se snaží prosazovat vlastní agendu, jež je v rozporu s tou naší“. Mohou být také ohrožením pro americkou národní suverenitu, svobodu a celkovou prosperitu, dodal Washington.
Trumpova administrativa už dříve zastavila podporu například Světové zdravotnické organizace, Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) nebo Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). AP dodává, že si Washington vybírá, které projekty a agentury podle něj odpovídají Trumpovu programu.
USA podle AP opustí Populační fond OSN, který se zasazuje o sexuální a reprodukční zdraví a který byl dlouhodobě americkým republikánům i samotnému Trumpovi trnem v oku. Obviňují ji například z toho, že se podílela na „vynucených potratech v Číně“. Spojené státy také odstoupí od Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která položila základ pro celosvětová jednání o klimatických změnách a opatřením proti nim.