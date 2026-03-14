Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany, píší agentury


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Protivládní demonstranti napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany, píší s odvoláním na místní média agentury Reuters a AFP. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu a proti nedostatku potravin začala v pátek večer pokojně, ale v sobotu ráno se změnila ve vandalismus, uvedl kubánský server Invasor.

Agentura Reuters dění označila za neobvyklý výbuch veřejného nesouhlasu v zemi, kde vládne komunistická strana.

„Menší skupina lidí házela kameny na vchod do budovy a zapálila na ulici nábytek z recepce,“ píše Invasor, podle něhož byla poničena i další místa včetně lékárny nebo obchodu. Bezpečnostní složky podle něj zadržely pět lidí. Na sociálních sítích se objevila videa, na kterých je vidět požár a lidi házející kameny na okna budovy, zatímco je slyšet volání hesla: „Svoboda“, popsala agentura Reuters a dodala, že se jí podařilo ověřit lokaci jednoho z videí ve městě Morón, ale nebylo možné určit přesné datum jeho natočení.

Americké úsilí o změnu režimu na Kubě

Spojené státy v poslední době výrazně zesílily tlak na Kubu poté, co na začátku ledna unesly jejího spojence, venezuelského vládce Nicoláse Madura. Americký prezident Donald Trump zastavil dodávky venezuelské ropy na Kubu a pohrozil uvalením cel na každou zemi, která Kubě prodává tuto komoditu. To od dodávek odradilo Mexiko. USA tím zvýšily tlak na kubánskou ekonomiku, která se už tak potýká s nedostatkem potravin, paliv, elektřiny a léků, píše Reuters.

Kubánská vláda musela kvůli nedostatku ropy zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Vedle toho ostrov čelí každodenním plánovaným i neplánovaným výpadkům dodávek elektrického proudu. V pátek kubánská vláda uvedla, že zahájila rozhovory s Washingtonem ve snaze krizi zmírnit. Trump přitom podle AFP otevřeně uvedl, že chce změnu režimu na Kubě.

Od šedesátých let, kdy se na Kubě ujala moci komunistická strana vedená Fidelem Castrem, Spojené státy podpořily více pokusů o změnu poměrů na ostrově a vyhlásily proti Kubě embargo.

Snímek Havany (19. února 2026)

Násilné protesty jsou vzácné

Veřejné protesty, zejména ty násilné, jsou na Kubě vzácné, upozornil Reuters. Ústava z roku 2019 podle něj sice obsahuje právo demonstrovat, ale zákon, který to podrobněji definuje, je v parlamentu zablokován, což znamená právní nejistotu. V zemi se podle AFP zároveň objevil nový trend ve formě protestu proti nedostatku proudu, potravin či léků, při němž lidé v noci na ulici nebo doma bouchají hrnci a pánvemi.

Město Morón se podle Reuters stalo dějištěm protivládních protestů už v červenci 2021, které vyvolal nedostatek potravin a léků a které byly největší od revoluce v roce 1959. Režim projevy nevole z roku 2021 potlačil a poslal do vězení stovky lidí.

Český lev vybírá nejlepší filmové a televizní počiny roku 2025

20:12Aktualizovánopřed 11 mminutami
Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně pět lidí

Státy EU schválily prodloužení protiruských sankcí

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech

Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon

Zemřel vlivný filozof a sociolog Habermas

Na stres z válek pomůže mediální dieta, radí psycholožka

Časně ráno byl v Bagdádu zasažen areál americké ambasády, nad kterým pak byl pozorován oblak černého dýmu, uvedla agentura AFP. Informace se ale rozcházejí ohledně typu úderu. Podle AFP zasáhl jednu z budov dron, podle agentury AP dopadla na přistávací plochu pro helikoptéru raketa. Ambasáda později podle agentur Reuters a AFP vyzvala Američany, aby Irák okamžitě opustili.
Pět lidí zemřelo při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast, informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Nejméně dvaadvacet dalších utrpělo zranění. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska a podle ukrajinské tajné služby také trajekty v Kerčském průlivu.
Členské státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny, potvrdily diplomatické zdroje. Prodloužení o dalších šest měsíců do poslední chvíle blokovaly Slovensko a Maďarsko, dvě jména byla nakonec ze sankčního seznamu odebrána. Bez nynějšího potvrzení by sankce v neděli večer přestaly platit. Nyní byly prodlouženy do 15. září.
Íránské drony zasáhly ropnou infrastrukturu u města Fudžajra ve Spojených arabských emirátech. K útoku došlo poté, co Teherán vyzval obyvatele Fudžajry a dalších dvou ropných přístavů v zemi, aby jejich okolí opustili. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že armáda USA zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro devadesát procent íránského vývozu ropy. Vzdušný úder zasáhl i íránské město Isfahán.
Protivládní demonstranti napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany, píší s odvoláním na místní média agentury Reuters a AFP. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu a proti nedostatku potravin začala v pátek večer pokojně, ale v sobotu ráno se změnila ve vandalismus, uvedl kubánský server Invasor.
Při izraelském úderu na zdravotnické středisko v jiholibanonském městě Burdž Kalavíja zahynulo v noci na sobotu nejméně dvanáct zdravotníků, uvedlo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Letectvo židovského státu v odvetě za útoky teroristického hnutí Hizballáh každý den útočí na cíle na území Libanonu. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k přímým jednáním o příměří. Podle izraelského deníku Ha’arec by je představitelé Izraele a Libanonu měli v příštích dnech zahájit.
Německý filozof a sociolog Jürgen Habermas zemřel ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na jeho rodinu. Habermas byl považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů současnosti, často se vyjadřoval k veřejným otázkám.
Změny klimatu, dopady nástupu umělé inteligence, rusko-ukrajinská válka a teď i konflikt s Íránem. Lidé v současném světě čelí enormní vlně negativních zpráv. Psycholožka Alena Slezáčková radí nasadit mediální dietu, tedy vybalancovat míru informací a nenechat se jimi zahltit. Naopak varuje před permanentním scrollováním na mobilu. Před malými dětmi by se situace neměla bagatelizovat, míní rovněž psycholožka.
