V Izraeli protestují ultraortodoxní židé odmítající narukovat, napadli dům soudce


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Stovky ultraortodoxních židů v noci na pátek zablokovaly hlavní dopravní tepnu mezi Tel Avivem a Jeruzalémem, než je rozehnala policie, informoval deník Ha'arec. Protestovali tak proti zatčení šesti desítek členů své komunity po jejich středečním útoku na dům místopředsedy izraelského nejvyššího soudu Noama Sohlberga. Skupiny ultraortodoxních židů v posledních týdnech zesílily protesty kvůli zatčení několika odpíračů vojenské služby z komunity, která měla do předloňska přes půlstoletí výjimku z branné povinnosti.

Policie po útoku na Sohlbergův dům zatkla 62 extremistů z této komunity, osmnáct z nich ve čtvrtek propustila do domácího vězení a zbytek by měl zůstat ve vazbě do příštího týdne, napsal server The Times of Israel (ToI). Právě proti jejich zatčení stovky lidí v noci na pátek protestovaly.

Dům místopředsedy nejvyššího soudu Sohlberga napadly v noci ze středy na čtvrtek desítky ultraortodoxních židovských extremistů, mimo jiné mu rozbili okna a poničili i auto v garáži v židovské osadě Alon Švut na okupovaném Západním břehu. Sohlberg v minulosti kritizoval vládu za to, že nedokáže prosadit odvody členů komunity charedim (nejkonzervativnější směr ortodoxního judaismu) do armády. Letos v dubnu také kritizoval policii, která podle něj selhává, když kvůli tomu zatýká jen málo lidí.

Sohlberg byl také jedním ze soudců, kteří v roce 2024 rozhodli, že neexistuje právní základ pro výjimku z branné povinnosti, která platila pro charedim od vzniku státu Izrael v roce 1948. V posledních letech, i v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy a zesílením bojů Izraele s libanonským hnutím Hizballáh, mnozí tuto výjimku kritizovali jako nespravedlivou vůči většinové populaci.

Izraelská armáda povolává ultraortodoxní židy
Ultraortodoxní židé v Izraeli.

Armáda podle serveru potřebuje tisíce nových vojáků

Podle serveru ToI izraelská armáda naléhavě potřebuje nejméně dvanáct tisíc nových vojáků a z komunity charedim by mohlo narukovat až osmdesát tisíc mladých mužů ve věku 18 až 24 let. Od rozhodnutí soudu v roce 2024 jim poslala armáda desítky tisíc povolávacích rozkazů, ale podle ToI se přihlásilo jen asi 2,1 tisíce mužů.

Útok na dům soudce nejvyššího soudu z tohoto týdne odsoudili izraelští politici, včetně prezidenta Jicchaka Herzoga, který to označil za nebezpečné překročení červené linie. „Kdokoli se snaží zasít strach mezi soudce, poškozuje základy izraelské demokracie. Nesouhlas, ať je jakkoli hluboký, se nemůže změnit v násilí a zastrašování,“ zdůraznil Herzog. Také premiér Benjamin Netanjahu násilnosti odsoudil a vyzval, aby pachatelé útoku na soudcův dům byli postaveni před soud.

Protesty ultraortodoxních židů proti odvodům zvyšují napětí v Izraeli
Protest ultraortodoxních židů proti odvodu do izraelské armády

Desítky soudců vyjádřily kvůli útoku na dům svého kolegy obavy. Asociace izraelských soudců kvůli tomu svolala na neděli schůzku, na níž má o situaci jednat.

Už minulý týden skupiny z komunity charedim zaútočily na policejní stanici ve městě Bejt Šemeš a koncem dubna vtrhly do domu policejního šéfa ve městě Aškelon. Při demonstracích ultraortodoxní židé často vykřikují, že „by raději zemřeli, než by narukovali do armády“.

Raději vězení než armáda. Ultraortodoxní židé se kvůli náborům střetli s policií
Stovky ultraortodoxních židů se střetly s policií kvůli náborům do armády

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