Antimonopolní úřad potvrdil vysoké pokuty za kartel stravenkových firem

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil pokuty v celkové výši 280 milionů korun za kartelovou dohodu stravenkových firem Edenred, Pluxee (dříve Sodexo) a Up. Pokuty jsou tedy pravomocné, firmy je musí zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Vyjádření firem zatím není známé.
Důvodem k uložení vysokých pokut bylo podle antimonopolního úřadu to, že společnosti Pluxee, Edenred a Up koordinovaly obchodní podmínky pro obchodní řetězce týkající se maximálního počtu stravenek na jeden nákup. Tento postup trval od roku 2004 do roku 2018 a porušoval soutěžní zákony tuzemské i ty Evropské unie.
O případu ÚOHS poprvé rozhodoval v roce 2022, předseda Mlsna na základě rozkladu v roce 2023 samotné provinění firem potvrdil, pověřil ale svůj úřad, aby znovu rozhodl o výši pokut a jejich výši lépe odůvodnil.
Tehdy ÚOHS stanovil firmám znovu pokuty ve výši 132,27 milionu korun pro Pluxee, 101,9 milionu pro Edenred a 44,9 milionu pro Up. Nyní Mlsna výši pokut potvrdil, přičemž zamítl námitky firem, že jsou uložené sankce příliš vysoké.
„Za protisoutěžní jednání, zvláště takto dlouhodobé, musí přijít adekvátní trest. Postup Úřadu při ukládání pokut pokládám za zcela legitimní a správný, neboť vycházel ze zákona i metodiky pro výpočet pokut z roku 2018. Výsledné pokuty nejsou nepřiměřené, a v současné době ani likvidační,“ sdělil předseda ÚOHS.
Proti rozhodnutí o vině loni podaly firmy žalobu ke Krajskému soudu v Brně, stejně tak mohou napadnout i rozhodnutí o pokutách. Podání žaloby ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.