„Druhý domov,“ říká o dočasné základně v Pardubicích velitel letky gripenů

České gripeny v posledních týdnech startovaly na ochranu aliančního nebe nad Polskem ze své dočasné základny v Pardubicích. V mateřské Čáslavi totiž začala první část modernizace v rámci přípravy na letouny F-35. „Je to komplexní rekonstrukce letiště Čáslav z důvodu pořízení moderních letounů páté generace F-35, takže od jara zde strávíme minimálně dva roky,“ vysvětlil velitel 211. letky gripenů Petr Zápařka, podle kterého Pardubice nejsou ani tak azylem, jako spíše „druhým domovem“. Největší výzvou je podle Zápařky fakt, že Pardubice jsou výrazně větším městem než Čáslav. „Hodně řešíme téma hluku. Zaznamenali jsme nějaké stížnosti. Chtěl bych ujistit všechny spoluobčany a lidi, kteří bydlí v blízkosti pardubického letiště, že se opravdu snažíme maximálně zefektivnit výcvik, aby byly hlukové dopady co nejmenší,“ sdělil.
Zóna ČT24 se dále věnovala také Ukrajině, která se nadále brání ruské agresi a kterou čeká náročná zima. Pořad se zaměřil také na nový projekt na záchranu lidí se zástavou srdce, dronové cvičení české armády u Vyškova, témata spojená s bezpečností v souvislosti s vývojem umělé inteligence nebo na napětí v Jihočínském moři.