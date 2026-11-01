Ve Zlíně se na koalici dohodli zastupitelé za STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Zlín povede koalice hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koaliční smlouvu chtějí podepsat za týden, řekla v neděli večer po jednání novinářům lídryně STAN Věra Stojar. Post primátora připadne STAN či Zlín 21, hnutí o tom budou ještě jednat. Koalice bude mít 29 mandátů v zastupitelstvu s 41 členy.

„Za Starosty bych ráda oznámila, že jsme se dnes dohodli a jsme připraveni podepsat koaliční smlouvu,“ uvedla v neděli večer Stojar. Do týdne by měly být zpracované detaily koaliční smlouvy. Za STAN je kandidátkou na primátorku Stojar, za hnutí Zlín 21 je to lídr Čestmír Vančura. O tom, kdo post obsadí, by se mělo rozhodnout do několika dnů.

Na nedělní schůzce se řešilo i rozdělení gescí a personální obsazení, jména členů rady však chtějí subjekty oznámit až při podpisu koaliční smlouvy. V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech.

Jasno o vedení má dva týdny po volbách většina krajských měst, Praha či Zlín ne
Jednání zástupců STAN se zástupci Prahy Sobě o koalici v Praze

Hnutí ANO, které ve volbách před třemi týdny získalo ve Zlíně nejvíce hlasů a jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, skončí v opozici. Letos v komunálních volbách získalo deset mandátů.

Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli.

V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici byly hnutí Zlín 21, STAN a SPD.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

Vláda hledá cesty na snížení schodku rozpočtu. Přišla s daní pro rafinérie

Vláda hledá cesty na snížení schodku rozpočtu. Přišla s daní pro rafinérie

před 24 mminutami
Bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení

Bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení

14:28Aktualizovánopřed 24 mminutami
Ve Zlíně se na koalici dohodli zastupitelé za STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení

Ve Zlíně se na koalici dohodli zastupitelé za STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení

před 50 mminutami
Malá a Šťastný nevyloučili opět pevné hlasování o veřejnoprávních médiích. Šebelová chce debatu

Malá a Šťastný nevyloučili opět pevné hlasování o veřejnoprávních médiích. Šebelová chce debatu

11:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Útok na četníky při demonstracích vyšetřují ve Francii jako pokus o vraždu

Útok na četníky při demonstracích vyšetřují ve Francii jako pokus o vraždu

před 6 hhodinami
Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech

Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech

před 7 hhodinami
Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák, bylo mu 85 let

Zemřel textař, skladatel a rozhlasový režisér Pavel Žák, bylo mu 85 let

před 7 hhodinami
Průzkum: Financování veřejnoprávních médií ostře dělí voliče vlády a opozice

Průzkum: Financování veřejnoprávních médií ostře dělí voliče vlády a opozice

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Ve Zlíně se na koalici dohodli zastupitelé za STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení

Zlín povede koalice hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koaliční smlouvu chtějí podepsat za týden, řekla v neděli večer po jednání novinářům lídryně STAN Věra Stojar. Post primátora připadne STAN či Zlín 21, hnutí o tom budou ještě jednat. Koalice bude mít 29 mandátů v zastupitelstvu s 41 členy.
před 50 mminutami

V Peci pod Sněžkou požár poničil hotel Hořec, škoda je asi 15 milionů korun

Noční požár hotelu Hořec v centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku způsobil podle odhadu hasičů škodu asi 15 milionů korun. Oheň zničil střechu a horní část objektu. Uchráněné hodnoty hasiči vyčíslili přibližně na 30 milionů korun, řekl mluvčí hasičů Petr Svoboda. Zdravotníci při požáru ošetřili tři lidi. Hasiči z hotelu, který vznikl v roce 1908, evakuovali 35 lidí. Útočiště evakuovaní našli v protějším hotelu.
04:26Aktualizovánopřed 10 hhodinami

V Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě napadl sníh, Praděd hlásí 15 centimetrů

Na hřebenech hor během soboty a noci na neděli nasněžilo, nejvíc v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě. Praděd hlásí patnáct centimetrů, na Luční boudě leželo v neděli ráno dvanáct a na nejvyšší české hoře Sněžce deset centimetrů sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Slabé sněhové nebo smíšené přeháňky se ve vyšších polohách budou během neděle i v první polovině příštího týdne nadále objevovat.
před 10 hhodinami

Vítězství v Ji.hlavě si vydobyly dokumenty Zářit či Land of Fire

Nejlepšími českými filmy se v sobotu na 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava staly snímek Zářit od režiséra Martina Páva, který nahlíží do soukromí lidí lapených v síti společenských očekávání a tlaku na dokonalost, a snímek Nikoly Klingera Land of Fire, jenž skládá vrstevnatý portrét krajiny Britské Kolumbie a vztahu lidí k divočině. Hlavní cenu za nejlepší mezinárodní dokumentární film v kategorii Opus Bonum získal James Longley za film Mohabat.
před 23 hhodinami

VideoPolicejní velitelé v Praze mají nové auto s moderní technikou i zbraněmi

Specializovaní policejní velitelé z Pohotovostní motorizované jednotky, kteří jezdí k nejzávažnějším událostem v Praze, dostali nové auto, jež si vybavili doslova na míru – s moderním komunikačním zařízením, světelnou rampou a dvěma dlouhými palnými zbraněmi, zjistil pořad Zóna ČT24. Ten se kromě toho věnoval opožděným dodávkám zbraní pro českou armádu, neplnění závazků vůči NATO, útokům v Černém moři či vojenskému cvičení koalice ochotných, které se uskuteční v Polsku.
včera v 21:41

VideoOd pádu lanovky na Ještěd uplynulo pět let

Je to přesně pět let od pádu lanovky na Ještědu. Po přetržení tažného lana se tam tehdy jedna z kabin zřítila, uvnitř zemřel průvodčí. Stalo se tak krátce po půl druhé odpoledne. „Nejdřív tomu nechtěly kolegyně věřit, ale samozřejmě poté byly na místo vyslané první posádky a i letecká záchranná služba,“ vzpomíná mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. K tragédii došlo pouhý den před plánovanou revizní odstávkou. Od té doby zůstává lanovka mimo provoz. Případ začne soud projednávat v lednu. Obžaloba viní provozovatele, tedy České dráhy a tři lidi, kteří měli lanovku na starost.
včera v 12:43

Firmy upřednostňují přepravu kamionem, po kolejích už se jim nevyplatí

Jen letos v září projelo mýtnou branou 330 tisíc kamionů. Ke stovkám milionů přepravených tun čím dál častěji patří dřevo a uhlí. Pro menší firmy je doprava nákladním autem levnější. Dalšími aspekty jsou pak ušetřený čas nebo třeba lepší zachování kvality suroviny. Těžké vozy se tak častěji objevují i mimo mezinárodní kamionové trasy.
včera v 07:30

Karlovy Vary obnovují rozvody vřídelní vody. Investice zdraží lázeňské procedury

Rozvody vřídelní vody v Karlových Varech procházejí největší výměnou v novodobé historii. Páteřní potrubí, kterým voda proudí do lázeňských hotelů, je totiž v havarijním stavu. Systém, který slouží desítky let, zarostl vřídlovcem. Práce vyjdou na více než čtyřicet milionů korun, hotovo má být do příští lázeňské sezony.
včera v 06:00

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

před 13 hhodinami
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

včera v 08:00
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026