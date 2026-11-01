Ve Zlíně se na koalici dohodli zastupitelé za STAN, Zlín 21 a trojblok menších uskupení

Zlín povede koalice hnutí STAN, Zlín 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Koaliční smlouvu chtějí podepsat za týden, řekla v neděli večer po jednání novinářům lídryně STAN Věra Stojar. Post primátora připadne STAN či Zlín 21, hnutí o tom budou ještě jednat. Koalice bude mít 29 mandátů v zastupitelstvu s 41 členy.
„Za Starosty bych ráda oznámila, že jsme se dnes dohodli a jsme připraveni podepsat koaliční smlouvu,“ uvedla v neděli večer Stojar. Do týdne by měly být zpracované detaily koaliční smlouvy. Za STAN je kandidátkou na primátorku Stojar, za hnutí Zlín 21 je to lídr Čestmír Vančura. O tom, kdo post obsadí, by se mělo rozhodnout do několika dnů.
Na nedělní schůzce se řešilo i rozdělení gescí a personální obsazení, jména členů rady však chtějí subjekty oznámit až při podpisu koaliční smlouvy. V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech.
Hnutí ANO, které ve volbách před třemi týdny získalo ve Zlíně nejvíce hlasů a jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, skončí v opozici. Letos v komunálních volbách získalo deset mandátů.
Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici byly hnutí Zlín 21, STAN a SPD.