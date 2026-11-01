Vláda hledá cesty na snížení schodku rozpočtu. Přišla s daní pro rafinérie


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Daň pro rafinérie, seškrtání dávek pro ukrajinské uprchlíky, zvýšení mýta a daní z některých neřestí. Vláda skládá opatření, kterými chce v příštím roce snížit schodek státního rozpočtu. Kabinetem schválený plán počítá s deficitem 386 miliard, nejvyšším od covidu. Kombinace úspor a nových příjmů by ho měla snížit o 20 miliard. Kabinet chce potřebné úpravy prosazovat postupně – na rozdíl od minulých volebních období tak nepůjde o jeden konsolidační balíček.

„V průběhu roku 2027 chceme přijmout legislativní opatření, která budou mít vliv na pokladní plnění. Nemohla jsem je promítnout do rozpočtu, protože k nim není legislativa pro rok 2027,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Schillerová návrh státního rozpočtu na rok 2027 se schodkem 386 miliard představila ve středu 21. října. Ujistila, že během daného roku plánuje deficit ještě o zhruba 20 miliard snížit. „Máme připravené kroky v oblasti závislostí,“ dodala.

„Mají nějaké plány nebo konsolidační opatření v příštím roce, ale my jsme je zatím neviděli. Stejně tak, jako jsme neviděli jakékoliv návrhy reforem směrem k těm následujícím letům,“ sdělil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

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Jednání rozpočtového výboru

Vláda chce cílit na rafinérie. Jde jen o Orlen, míní opozice

První ze série zákonů, jejichž cílem je snížit navržený schodek, již vláda poslala do sněmovny. Je jím padesátiprocentní sektorová daň pro rafinérie.

Ročně má zvýšit příjmy rozpočtu o 5,5 miliardy. V úterý návrh poprvé projednali poslanci rozpočtového výboru. Sněmovna by ho mohla schvalovat na přelomu listopadu a prosince. Opozice návrhu vytýká, že má platit zpětně – už od letošního ledna. Zároveň varuje, že dopadne jen na skupinu Orlen.

„Tato rafinérská daň cílí evidentně na jednu firmu a pro nás to může být ohrožení pracovních míst, zejména v Ústeckém kraji,“ míní místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN).

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Ministryně financí Alena Schillerová (ANO), v pozadí ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Méně peněz pro ukrajinské uprchlíky

Vládní strany by také chtěly v příštím roce o polovinu – tedy o čtyři miliardy korun – seškrtat humanitární dávku pro ukrajinské uprchlíky. Kabinet hodlá od července zvýšit mýtné pro kamiony. Jen za půl roku by to mělo přinést miliardu a půl navíc.

„Potřebujeme víc peněz na výstavbu a na údržbu a taky na výstavbu silnic a dálnic a rozširujeme páteřní síť, máme v programovém prohlášení, že ji chceme prosadit, tak proto,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

„Potom nerozumím, proč jsme snižovali valorizaci dálničních známek, když potom to bereme z jiné kapsy,“ dodal poslanec KDU-ČSL Benjamin Činčila.

Peníze od Prahy

Poslanec a ekonomický expert SPD Jan Hrnčíř v rozhovoru pro ČT připustil, že koalice diskutuje i o snížení schodku změnou rozdělování daní. Stát by podle něj mohl převést zhruba 10 až 15 miliard určených Praze ve prospěch státu a některých krajů.

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Alena Schillerová (ANO)

Argumentuje třeba tím, že hlavní město má momentálně na účtech přes 200 miliard. „Není úplně normální, že třeba Praha má čtyřnásobek v průměru peněz na hlavu, než třeba mají ostatní města,“ dodal Hrnčíř. Ministryně financí řekla, že o snížení daňových příjmů Prahy koalice zatím nerozhodla.

„Hnutí ANO se nepovedly volby komunální v Praze a tohle není systémová debata, že by se Praze vzaly peníze,“ prohlásil místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS).

„Ta debata je legitimní, ale taky si musíme říct, že tato vláda mlsně obchází kolem velkých položek, což Praha je, a dívá se na to, kolik by si odsud mohla ukrojit,“ uvedla členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti).

O všech krocích, které by mohly příští rok snížit schodek rozpočtu o 20 miliard, chce mít koalice jasno do konce roku 2026.

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