Nasadíme všechny páky, které máme, řekl Havel k projednávání změny financování ČT a ČRo

Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který nastínil možnost financovat veřejnoprávní média jinak než z rozpočtu či zavést dobrovolné placení, zvláštní. Upozornil, že taková debata se měla odehrávat dávno předtím. „Chtějí zničit nezávislost veřejnoprávních médií, vytáhli do té války a teď k tomu vaří mediální mlhu. Možná proto, aby se ta debata trochu roztříštila, možná aby se nekoncentrovala na to hlavní, což je prostě změna způsobu financování. Možná se tak trochu lekli ulice a reakce občanské společnosti,“ popsal Havel.
„V případě tohoto zákona o médiích veřejné služby (…) nasadíme všechny páky, které máme, aby neprošel, nebo aby byl pokud možno odložen co nejdál, aby ty škody byly co nejmenší,“ řekl předseda TOP 09 s tím, že on sám bude projednávání tohoto zákona obstruovat.
V rozhovoru vedeném Petrem Obrovským se vrátil i k dění na jižní Moravě. „Respektuji, že někteří kolegové, kteří spolupracují s hejtmanem Grolichem, k němu odešli,“ sdělil. Mrzí ho ale načasování. Doplnil také, že si od Grolicha nenechá říkat, že o členy na jižní Moravě „nepečoval“, a vzkázal mu, ať řeší vlastní partaj.