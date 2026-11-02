Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům

Ukrajinská aplikace, která předává civilnímu obyvatelstvu varování před údery ze vzduchu, čelila v neděli kybernetickému útoku, sdělilo podle agentur ukrajinské vojenské letectvo. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace později napsalo, že i jeho aplikace pro varování obyvatelstva čelila masivnímu kybernetickému útoku.
Ukrajinská aplikace v neděli vydávala varování, například před jaderným či chemickým útokem, která později úřady dementovaly. „Aplikace pro varování před údery ze vzduchu se stala cílem nepřátelského vlivu,“ informovalo letectvo. Podle agentury Reuters úřady pozastavily fungování aplikace, která se stala klíčovým nástrojem pro informování civilistů.
Ruské ministerstvo pro mimořádné situace v pondělí brzy ráno napsalo, že jeho aplikace šířila falešné informace, což podle něj způsobil „masivní kybernetický útok“. Ministerstvo uvedlo, že pracuje na obnovení normálního fungování aplikace.
Ukrajinské úřady vyzvaly obyvatele, aby sledovali informační účty letectva a vnímali další systémy varování, například sirény. Při úderech ruských balistických raket mají civilisté jen několik málo minut na to, aby odešli do krytů, poukázala agentura AFP.
Ukrajinci mohou pohyb nepřátelských dronů či start ruských raket sledovat v různých aplikacích. Orientují se ale hlavně na telegramové kanály, většinou místní, které není tak jednoduché napadnout, přiblížil zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín.
Zmíněné kanály jsou vázány na protivzdušnou obranu. „Je dobré se podívat na několik z nich, co tam píšou, porovnat si to a z toho si složit obrázek momentálního ohrožení,“ řekl Dorazín s odkazem na vlastní zkušenosti. „Funguje to naprosto přesně a mnohdy lépe než oficiální aplikace Air Alert (…), která někdy nemusí úplně dobře zafungovat, což se stalo právě teď,“ dodal s tím, že útok na tuto aplikaci je ale podle něj „velmi cynický“.