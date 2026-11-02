Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav

Ukrajinské síly v noci na pondělí zasáhly ropné zařízení v ruské Samarské oblasti, napsal server The Kyiv Independent s odkazem na zdroje, které monitorují průběh války. Server ovšem upozornil, že informaci nemohl nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo obrany napsalo, že v noci útočilo na objekty přístavní infrastruktury v Oděské oblasti na Ukrajině. Podle tvrzení resortu byl zasažen sklad, kde se přechovávala odpalovací zařízení protilodních raketových systémů Neptun. V oblasti jsou po útoku ranění.
Šéf vojenské správy v Oděse Serhij Lysak napsal, že ve městě jsou po útocích čtyři ranění. Ruské útoky podle něj zasáhly civilní infrastrukturu, včetně dvou obytných budov. Tlaková vlna roztříštila okna v okolních domech. Ruské ministerstvo obrany také tvrdí, že 58 kilometrů jižně od Oděsy zasáhlo plavidlo přepravující vojenský materiál.
Ruskové útočili i v dalších oblastech. V Charkovské oblasti bylo v důsledku úderů v neděli večer zraněno jedenáct lidí, včetně tříleté dívky, uvedla tamní prokuratura. V Záporoží večerní útoky zranily dvacetiletou ženu a osmnáctiletého muže, informoval náčelník tamní vojenské správy Mychajlo Semikin.
Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci útočilo 193 drony, z nichž některé startovaly také z Ruskem okupovaných částí Ukrajiny. Podle předběžných informací se podařilo zneškodnit 154 z nich.
Útoky hlásí i Rusko
Ukrajinské drony naopak podle tvrzení ruských úřadů útočily například na Voroněžskou oblast, kde však nikdo nebyl zraněn, napsala ruskojazyčná verze stanice BBC.
Ruské ministerstvo obrany napsalo, že v noci zneškodnilo 212 ukrajinských dronů nad téměř dvacítkou regionů, mezi kterými byly například Kalužská oblast, okolí Moskvy nebo anektovaný Krym.
Obě strany v průběhu noci na pondělí informovaly o kybernetických útocích na aplikace, které slouží k varování civilního obyvatelstva.
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Součástí bojů jsou i letecké útoky. Obě strany tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle, při útocích ale umírají i civilisté. Většina civilních obětí podle dostupných údajů umírá na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
Příměří u Olešek skončilo, Rusko je odmítlo prodloužit, píše AFP
V neděli ve 22:59 tamního času (21:59 SEČ) také skončilo lokální příměří v oblasti kolem Ruskem okupovaného ukrajinského města Olešky. Příměří bylo vyhlášeno 27. října. Podle agentury AFP, která se odvolává na vysokého představitele ukrajinského prezidentského úřadu, Rusko odmítlo klid zbraní prodloužit.
Příměří zprostředkovala manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania. Mělo za cíl evakuaci obyvatel, ale také do odříznutého města dopravit humanitární pomoc. Byl to první takový počin od začátku plnohodnotné ruské invaze. Žádná ze stran nehlásila porušení příměří. Jeden z ukrajinských poslanců to popsal jako jednu z největších deeskalací od roku 2022. Ukrajinský zmocněnec pro lidská práva Dmytro Lubinec pak dočasné příměří označil za důležitý krok ve společných humanitárních snahách s Ruskem.
Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Olešky leží v okupované části země, nedaleko města Cherson a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V poslední době se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Město sužuje nedostatek jídla, léků a pitné vody. V Oleškách dříve žilo na 24 tisíc obyvatel, do nynější evakuace tam podle některých zdrojů zůstalo méně než dva tisíce lidí.